Это невозможно, – Арахамия опроверг слухи о переносе местных выборов
Уже на следующей неделе Верховная Рада должна назначить дату проведения местных выборов. Голосование за городских глав должно состояться в октябре 2020 года. Давид Арахамия опроверг слухи о том, что местные выборы могут перенести.
Глава фракции "Слуга народа" отметил, что перенести местные выборы с октября уже невозможно. Об этом сообщает УНИАН.
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По словам Арахамии, информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.
Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это через две сессии, через изменение в Конституцию фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы слухов не было,
– отметил Арахамия.
Также он заверил, что партия "Слуга народа" успеет провести социологическое исследование для того, чтобы выбрать кандидатов от своей политсилы. Предполагается, что опрос проведут на улице, а не по телефону. Произойдет это тогда, когда улучшится ситуация с карантином, введенным из-за коронавируса.
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Местные выборы 2020 года: что известно
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
- На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Ранее ЦИК просил Кабмин и Верховную Раду выделить деньги на местные выборы в октябре 2020 года. На проведение голосования не хватает более миллиарда гривен.