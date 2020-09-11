Це неможливо, – Арахамія спростував чутки про перенесення місцевих виборів
Вже наступного тижня Верховна Рада має призначити дату проведення місцевих виборів. Голосування за міських голів має відбутися у жовтні 2020 року. Давид Арахамія спростував чутки про те, що місцеві вибори можуть перенести.
Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що перенести місцеві вибори з жовтня вже неможливо. Про це повідомляє УНІАН.
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За словами Арахамії, інформація про можливе перенесення дати виборів з жовтня є чутками.
Але для того, щоб у когось, наприклад, виникла думка так зробити, на це знадобилось би дві сесії. У нас немає часу до виборів зробити це через дві сесії, через зміну до Конституції фактично. Я вважаю, що цей сценарій неможливий, скільки б там чуток не було,
– зазначив Арахамія.
Також він запевнив, що партія "Слуга народу" встигне провести соціологічне дослідження для того, щоб обрати кандидатів від своєї політсили. Передбачається, що опитування проведуть на вулиці, а не телефоном. Станеться це тоді, коли покращиться ситуація з карантином, запровадженим через коронавірус.
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Місцеві вибори 2020 року: що відомо
- Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року.
- На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Раніше ЦВК просила Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.