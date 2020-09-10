В свежем выпуске "Есть вопросы" за 4 сентября – в Офисе Президента пробуют протянуть через Раду закон, который позволял бы ЦИК проводить в день выборов опрос граждан. Во-первых, он может создать поле для манипуляций общественным мнением. Кроме того, это могут использовать для легитимизации властью спорных инициатив по Донбассу и Крыму.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера объяснил, успеет ли власть провести опрос на выборах 25 октября, если депутаты все-таки успеют протолкнуть это решение через Раду.