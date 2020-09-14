Банкова таки протягує псевдореферендуми під вибори: навіщо – Є питання
У свіжому випуску "Є питання" за 4 вересня – в Офісі Президента пробують протягнути через Раду закон, який дозволяв би ЦВК проводити в день виборів опитування громадян. Критика цієї ініціативи стосується кільох моментів. По-перше, вона може створити поле для маніпуляцій суспільною думкою. Крім цього, це можуть використати для легітимізації владою спірних ініціатив щодо Донбасу та Криму.
Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:
Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера пояснив, чи встигне влада провести опитування на виборах 25 жовтня, якщо депутати таки встигнуть проштовхнути це рішення через Раду.
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