В Украине не распределены государственные функции, – Бессмертный о низкой явке на выборах
Активисты обнародовали явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 20:00 она составила 37%. Вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный отметил, что ситуация была прогнозируемой, поэтому не является для него неожиданностью.
Во второй раз в истории Украины местные выборы проводились самостоятельно, то есть не были совмещены ни с парламентскими, ни с президентскими. Об этом Бессмертный подтвердил в эфире 24 канала.
Актуально Результаты экзитполов в Днепре: как отреагировали у Филатова
Низкая явка на выборах
По его словам, ключевые причины, почему явка на местных выборах была низкой, следующие:
- посттоталитарное общество Украины, в котором не распределены функции государства;
- пандемия COVID-19;
- принцип партии "Слуга народа" – лучше так как есть, чтобы не было хуже.
Развитие местного самоуправления
Эксперт подтвердил, что местное самоуправление Украины развивается.
Но ямы слишком глубоки, чтобы их увидеть и не начать корректировать,
– сказал Бессмертный.
Провал Зеленского
Также он добавил, что предварительные результаты экзитполов – это провал и самого Зеленского, и партии, с которой он пришел в Верховную Раду и которая получила однопартийное большинство в парламенте.