Активисты обнародовали явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 20:00 она составила 37%. Вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный отметил, что ситуация была прогнозируемой, поэтому не является для него неожиданностью.

Во второй раз в истории Украины местные выборы проводились самостоятельно, то есть не были совмещены ни с парламентскими, ни с президентскими. Об этом Бессмертный подтвердил в эфире 24 канала.

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Низкая явка на выборах

По его словам, ключевые причины, почему явка на местных выборах была низкой, следующие:

посттоталитарное общество Украины, в котором не распределены функции государства;

пандемия COVID-19;

принцип партии "Слуга народа" – лучше так как есть, чтобы не было хуже.

Обратите внимание! Согласно данным ЦИК, по состоянию на 20:00 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила всего 37%. Это самый низкий показатель за всю историю независимой Украины. Другие новости о местных выборах здесь.

Развитие местного самоуправления

Эксперт подтвердил, что местное самоуправление Украины развивается.

Но ямы слишком глубоки, чтобы их увидеть и не начать корректировать,

– сказал Бессмертный.

Провал Зеленского

Также он добавил, что предварительные результаты экзитполов – это провал и самого Зеленского, и партии, с которой он пришел в Верховную Раду и которая получила однопартийное большинство в парламенте.