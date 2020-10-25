Активісти оприлюднили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Станом на 20:00 вона склала 37%. Віцепрем'єрміністр України Роман Безсмпертний зазначив, що ситуація була прогнозована, тому не є для нього несподіванкою.

Вдруге в історії України місцеві вибори проводилися самостійно, тобто не були суміщені ні з парламентськими, ні з президентськими. Про це Безсмертний ствердив в ефірі 24 каналу.

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Низька явка на виборах

За його словами, ключові причини, чому явка на місцевих виборах була низькою, такі:

посттоталітарне суспільство України, в якому не розподілені функції держави;

пандемія COVID-19;

принцип партії "Слуга народу" – краще так як є, аби не було гірше.

Зверніть увагу! Згідно з даними ЦВК, станом на 20:00 25 жовтня 2020 року явка на місцеві вибори становила всього 37%. Це найнижчий показник за всю історію незалежної України. Більше новин про місцеві вибори тут.

Розвиток місцевого самоврядування

Експерт ствердив, що місцеве самоврядування України розвивається.

Але ями занадто глибокі, щоб їх не побачити і не почати коригувати,

– сказав Безсмертний.

Провал Зеленського

Також він додав, що попередні результати екзитполів – це провал і самого Зеленського, і партії, з якою він прийшов у Верховну Раду і яка отримала однопартійну більшість у парламенті.