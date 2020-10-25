В Україні не розподілені державні функції, – Безсмертний про низьку явку на виборах
Активісти оприлюднили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Станом на 20:00 вона склала 37%. Віцепрем'єрміністр України Роман Безсмпертний зазначив, що ситуація була прогнозована, тому не є для нього несподіванкою.
Вдруге в історії України місцеві вибори проводилися самостійно, тобто не були суміщені ні з парламентськими, ні з президентськими. Про це Безсмертний ствердив в ефірі 24 каналу.
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Низька явка на виборах
За його словами, ключові причини, чому явка на місцевих виборах була низькою, такі:
- посттоталітарне суспільство України, в якому не розподілені функції держави;
- пандемія COVID-19;
- принцип партії "Слуга народу" – краще так як є, аби не було гірше.
Розвиток місцевого самоврядування
Експерт ствердив, що місцеве самоврядування України розвивається.
Але ями занадто глибокі, щоб їх не побачити і не почати коригувати,
– сказав Безсмертний.
Провал Зеленського
Також він додав, що попередні результати екзитполів – це провал і самого Зеленського, і партії, з якою він прийшов у Верховну Раду і яка отримала однопартійну більшість у парламенті.