Политики активно начали предвыборную гонку. Полиция уже фиксирует нарушения. Только за сутки там зарегистрировали 8 уголовных производств относительно нарушения избирательного законодательства.

О том, какие нарушения фиксируют во время предвыборной гонки – в эфире 24 канала рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Основные нарушения избирательной кампании

► По его словам, самым распространенным нарушением остается размещение материалов без исходных данных. Иногда это старые борды или рекламные носители, которые разместили еще несколько месяцев назад. По данному факту может быть не одно сообщение в полицию, поскольку политики часто пренебрегают нормами действующего законодательства.

► Сейчас также есть 2 зафиксированных факта относительно выплат граждан за смену избирательного адреса.

Это технология так называемых избирательных туристов, которая может серьезно повлиять на результаты волеизъявления в отдельных общинах,

– пояснил Кошель.

► Как он отметил, также зафиксирован факт финансового вознаграждения за техническое баллотирование. Но в основном это останется безнаказанным, потому что сам факт очень сложно доказать.

► Также остается проблема с работой благотворительных фондов. Поскольку избиратели знают, что кому принадлежит и с какими фамилиями этот фонд связан. Но формально депутаты могут не иметь к этому отношения, поэтому фонд использует технологии подкупа и продолжает раздавать, дарить и даже проводить ремонты дорог.

Справка. За все время избирательной кампании зафиксировали 142 нарушения избирательного законодательства. Больше всего во Львовской области, Киевской и в самой столице. Что конкретно нарушают те или иные кандидаты – в полиции не уточнили.

Смотрите видео, какие нарушения фиксируют перед выборами: