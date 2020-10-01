Політики активно розпочали передвиборчу гонку. Поліція вже фіксує порушення. Тільки за добу там зареєстрували 8 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства.

Про те, які порушення фіксують під час передвиборчої гонитви – в ефірі 24 каналу розповів очільник Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Основні порушення виборчої кампанії

► За його словами, найпоширенішим порушенням залишається розміщення матеріалів без вихідних даних. Інколи це старі борди або рекламні носії, які розмістили ще кілька місяців тому. За цим фактом може бути не одне повідомлення в поліції, оскільки політики часто нехтують нормами чинного законодавства.

► Зараз також є 2 зафіксованих факти щодо виплат громадян за зміну виборчої адреси.

Це технологія так званих виборчих туристів, яка може серйозно вплинути на результати волевиявлення в окремих громадах,

– пояснив Кошель.

► Як він зазначив, також зафіксований факт фінансової винагороди за технічне балотування. Але переважно це залишаться безкарним, бо сам факт дуже складно довести.

► Так само і залишається проблема із роботою благодійних фондів. Оскільки виборці знають, що кому належить і з якими прізвищами цей фонд пов'язаний. Але формально, депутати можуть не мати до цього стосунку, тому фонд використовує технології підкупу і продовжує роздавати, дарувати та навіть проводити ремонти доріг.

Довідка. За весь час виборчої кампанії зафіксували 142 порушення виборчого законодавства. Найбільше у Львівські області, Київській та у самій столиці. Що конкретно порушують ті чи інші кандидати у поліції не уточнили.

Дивіться відео, які порушення фіксують перед виборами: