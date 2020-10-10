Украинский профессиональный боксер Денис Беринчик баллотируется в главы Борщаговской ОТГ. На выборах он представит партию другого легендарного боксера Виталия Кличко – "УДАР".

О намерениях возглавить Борщаговскую отдельную территориальную общину Денис Беринчик рассказал в своем инстаграме.

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Сегодня "УДАР" – это сила, способная дать толчок к развитию и решению реальных проблем общества. У меня есть ударные планы изменений, которые давно назрели,

– заявил боксер.

Он также заверил, что вместе с командой этой политической силы он может сделать жизнь жителей Борщаговской общины более комфортной.

Что известно о Денисе Беринчике: