Боксер Беринчик баллотируется в главы ОТГ от "УДАРа" Кличко
Украинский профессиональный боксер Денис Беринчик баллотируется в главы Борщаговской ОТГ. На выборах он представит партию другого легендарного боксера Виталия Кличко – "УДАР".
О намерениях возглавить Борщаговскую отдельную территориальную общину Денис Беринчик рассказал в своем инстаграме.
Интересно Будет ли Беринчик драться за чемпионский пояс WBO: Ломаченко и Лопес определят судьбу боксера
Сегодня "УДАР" – это сила, способная дать толчок к развитию и решению реальных проблем общества. У меня есть ударные планы изменений, которые давно назрели,
– заявил боксер.
Он также заверил, что вместе с командой этой политической силы он может сделать жизнь жителей Борщаговской общины более комфортной.
Что известно о Денисе Беринчике:
- 32-летний боксер родом из Лугащины. Его родной город Сорокино, который ранее носил название Краснодон, сейчас оккупирован пророссийскими боевиками.
- Промоутером боксера является компания K2 Promotions, основателем которой является именно Виталий Кличко. Денис Беринчик имеет серебряную медаль Олимпийских игр, серебро Чемпионата мира и бронзу Универсиады.
- Последний поединок Денис Беринчик провел совсем недавно – 8 октября он одержал победу в бою против румынского боксера Виорела Симиона.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter