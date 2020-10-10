Український професійний боксер Денис Берінчик балотується в голови Борщагівської ОТГ. На виборах він представить партію іншого легендарного боксера Віталія Кличка – "УДАР".

Про наміри очолити Борщагівську окрему територіальну громаду Денис Берінчик розповів у власному інстаграмі.

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Сьогодні "УДАР" – це сила, здатна дати поштовх до розвитку й вирішення реальних проблем громади. У мене є ударні плани щодо змін, які давно назріли,

– заявив боксер.

Він також запевнив, що разом з командою цієї політичної сили він може зробити життя мешканців Борщагівської громади більш комфортним.

Що відомо про Дениса Берінчика: