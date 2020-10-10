Боксер Берінчик балотується в голови ОТГ від "УДАРу" Кличка
Український професійний боксер Денис Берінчик балотується в голови Борщагівської ОТГ. На виборах він представить партію іншого легендарного боксера Віталія Кличка – "УДАР".
Про наміри очолити Борщагівську окрему територіальну громаду Денис Берінчик розповів у власному інстаграмі.
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Сьогодні "УДАР" – це сила, здатна дати поштовх до розвитку й вирішення реальних проблем громади. У мене є ударні плани щодо змін, які давно назріли,
– заявив боксер.
Він також запевнив, що разом з командою цієї політичної сили він може зробити життя мешканців Борщагівської громади більш комфортним.
Що відомо про Дениса Берінчика:
- 32-річний боксер родом з Лугащини. Його рідне місто Сорокине, яке раніше носило назву Краснодон, нині окуповане проросійськими бойовиками.
- Промоутером боксера є компанія K2 Promotions, засновником якої є саме Віталій Кличко. Денис Берінчик має срібну медаль Олімпійських ігор, срібло Чемпіонату світу й бронзу Універсіади.
- Останній поєдинок Денис Берінчик провів зовсім нещодавно – 8 жовтня він здобув перемогу в бою проти румунського боксера Віорела Сіміона.
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