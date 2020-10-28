Действующий мэр Борисполя и главный претендент на должность Анатолий Федорчук умер 28 октября от коронавируса. Поэтому в городе должны провести второй тур выборов.

Какая процедура: объяснение ОПОРЫ

Во втором туре примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места. Об этом сообщила руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в фейсбуке.

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Айвазовская объяснила, что в случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим.

ТИК принимает решение о признании выборов городского главы несостоявшимися и о назначении повторных выборов,

– добавила руководительница гражданской сети ОПОРА.

Комментарий секретаря Бориспольского горсовета

В Борисполе не планируют назначать временного мэра из-за смерти Федорчука, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

По его словам, в горсовете ждут перевыборов, так как сложившаяся ситуация – "правовой тупик".

Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским главой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы,

– сказал Годунок.

Он также добавил, что без мэра в горсовете не могут решить важные кадровые вопросы. В частности, избрать секретаря, потому что его кандидатуру подает городской голова.

Что известно о Федорчуке, его баллотировании и болезни

Анатолий Федорчук баллотировался от партии "Наш край". По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.

Об инфицировании коронавирусом Федорчука стало известно 19 октября. Тогда недуг обнаружили и у его заместителей. Федорчука сразу госпитализировали в Переяславскую центральную больницу. Медики оценивали его состояние как средней тяжести. К сожалению, 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.