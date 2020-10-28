Чинний мер Борисполя та головний претендент на посаду Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. Через це у місті повинні провести другий тур виборів.

У другому турі візьмуть участь кандидати, що посіли друге і третє місця. Про це повідомила керівниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у фейсбуці.

До теми Помер Анатолій Федорчук – чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду

Айвазовська пояснила, що у разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув.

ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів,

– додала керівниця громадянської мережі ОПОРА.

Анатолій Федорчук балотувався від партії "Наш край". За попередніми результатами підрахунку голосів, він зі значним відривом перемагав на місцевих виборах 25 жовтня.

Про інфікування Федорчука стало відомо 19 жовтня. Тоді недугу виявили й у його заступників. Федорчука одразу госпіталізували у Переяславську центральну лікарню. Медики оцінювали його стан як середньої тяжкості. На жаль, 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.