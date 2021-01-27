Политическая партия Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает терять рейтинг. За год ее поддержка упала ровно вдвое. По данным группы "Рейтинг", поддержать "слуг" во второй раз готовы меньше, чем 22%. При этом на пятки президентской силе наступает пророссийская ОПЗЖ – разрыв между ними составляет лишь несколько процентов.

Источник: 24 канал

Сложный момент переживает и само монобольшинство. Если скандал вокруг санкций США в отношении нардепа Дубинского закончится его выходом из фракции, а вместе с ним – еще группы нардепов, то это угрожает существованию монокоалиции.

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Потому что если вдруг после этого президент решится распустить парламент, то провести туда снова украинцы готовы почти те же партии с теми же самыми полярными идеологиями, но в другой пропорции. Что для страны будет очередным тупиком.

"Избиратели тоже должны понимать, если они будут голосовать за конфликтные партии, тогда мы можем вернуться в 2014 год. А если будут в парламенте центристские партии, то будет больше шансов на хотя бы относительную политическую стабильность", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Какая риторика может быть наиболее популярной на новых выборах

В том, что у центристских партий сегодня больше всего перспектив убежден и политолог Олег Саакян. И побороться политическим партиям, по его мнению, есть за что. 20 – 30% избирателей, которые уже откололись от "Слуги народа", стали сейчас некой "серой зоной".

За нее и будет вестись борьба на предстоящих парламентских выборах очередных или досрочных.

Это избиратели, которые не приемлют старых политиков, не воспринимают крайний дискурс как с одного фланга, так и с другого. Они напуганы этими полярными дискурсами,

– объяснил Оле Саакян.

Падение рейтинга руководящей партии должно способствовать тому, что в стране появятся новые политические проекты. Однако, несмотря на все еще актуальный запрос на новые лица, в отечественную политику могут вернуться и старые кадры.

По словам политолога Николая Давыдюка, сейчас усиливается тренд на профессионалов. Что связано с ростом рейтинга и Гройсмана и Кличко.



Владимир Гройсман, Виталий Кличко / Коллаж 24 канала

Политолог предположил, что у некоторых из старых политиков даже будет шанс вернуться. И это при том, что общество все равно будет обсуждать, что хочет меняться и получать новые политические лица.

До парламентских могут дорасти и локальные политические партии

Еще один тренд предстоящих парламентских выборов – те самые локальные политические проекты, которые хорошо себя показали на последних местных выборах. Сейчас их электоральный рейтинг составляет 1 – 2.5%. Что является недостаточным для того, чтобы пройти в Раду. Однако через несколько лет это может измениться.

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По мнению Николая Давыдяка причина в том, что нет спикеров национального масштаба. Ведь локальные политические партии на телевидении никто ежедневно не комментирует, никто их не представляет, и в этом есть их проблема.

Потому что нет этой самой высокой коммуникации. Если говорить об их потенциале, то 5% они могут взять,

– отметил политолог.

В любом случае политологи больше склоняются к мысли, что в ближайшее время досрочных парламентских выборов ожидать не стоит. Хотя бы потому, что монокоалиция уже не сможет получить такого чрезвычайного результата, как на прошлых выборах.

С этой точки зрения распускать парламент президенту точно пока не интересно.