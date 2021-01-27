Предстоящие выборы: какая идеология будет популярной среди политических партий
Политическая партия Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает терять рейтинг. За год ее поддержка упала ровно вдвое. По данным группы "Рейтинг", поддержать "слуг" во второй раз готовы меньше, чем 22%. При этом на пятки президентской силе наступает пророссийская ОПЗЖ – разрыв между ними составляет лишь несколько процентов.
Источник: 24 канал
Сложный момент переживает и само монобольшинство. Если скандал вокруг санкций США в отношении нардепа Дубинского закончится его выходом из фракции, а вместе с ним – еще группы нардепов, то это угрожает существованию монокоалиции.
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Потому что если вдруг после этого президент решится распустить парламент, то провести туда снова украинцы готовы почти те же партии с теми же самыми полярными идеологиями, но в другой пропорции. Что для страны будет очередным тупиком.
"Избиратели тоже должны понимать, если они будут голосовать за конфликтные партии, тогда мы можем вернуться в 2014 год. А если будут в парламенте центристские партии, то будет больше шансов на хотя бы относительную политическую стабильность", – отметил политолог Владимир Фесенко.
Какая риторика может быть наиболее популярной на новых выборах
В том, что у центристских партий сегодня больше всего перспектив убежден и политолог Олег Саакян. И побороться политическим партиям, по его мнению, есть за что. 20 – 30% избирателей, которые уже откололись от "Слуги народа", стали сейчас некой "серой зоной".
За нее и будет вестись борьба на предстоящих парламентских выборах очередных или досрочных.
Это избиратели, которые не приемлют старых политиков, не воспринимают крайний дискурс как с одного фланга, так и с другого. Они напуганы этими полярными дискурсами,
– объяснил Оле Саакян.
Падение рейтинга руководящей партии должно способствовать тому, что в стране появятся новые политические проекты. Однако, несмотря на все еще актуальный запрос на новые лица, в отечественную политику могут вернуться и старые кадры.
По словам политолога Николая Давыдюка, сейчас усиливается тренд на профессионалов. Что связано с ростом рейтинга и Гройсмана и Кличко.
Владимир Гройсман, Виталий Кличко / Коллаж 24 канала
Политолог предположил, что у некоторых из старых политиков даже будет шанс вернуться. И это при том, что общество все равно будет обсуждать, что хочет меняться и получать новые политические лица.
До парламентских могут дорасти и локальные политические партии
Еще один тренд предстоящих парламентских выборов – те самые локальные политические проекты, которые хорошо себя показали на последних местных выборах. Сейчас их электоральный рейтинг составляет 1 – 2.5%. Что является недостаточным для того, чтобы пройти в Раду. Однако через несколько лет это может измениться.
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По мнению Николая Давыдяка причина в том, что нет спикеров национального масштаба. Ведь локальные политические партии на телевидении никто ежедневно не комментирует, никто их не представляет, и в этом есть их проблема.
Потому что нет этой самой высокой коммуникации. Если говорить об их потенциале, то 5% они могут взять,
– отметил политолог.
В любом случае политологи больше склоняются к мысли, что в ближайшее время досрочных парламентских выборов ожидать не стоит. Хотя бы потому, что монокоалиция уже не сможет получить такого чрезвычайного результата, как на прошлых выборах.
С этой точки зрения распускать парламент президенту точно пока не интересно.
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