Політична партія Володимира Зеленського "Слуга народу" продовжує втрачати рейтинг. За рік її підтримка впала рівно вдвічі. За даними групи "Рейтинг", підтримати "слуг" вдруге готові менше, ніж 22%. При цьому на п'яти президентській силі наступає проросійська ОПЗЖ – розрив між ними становить лише кілька відсотків.

Джерело: 24 канал

Складний момент переживає і сама монобільшість. Якщо скандал навколо санкцій США щодо нардепа Дубінського закінчиться його виходом з фракції, а разом з ним – ще групи нардепів, то це загрожує існуванню монокоаліції.

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Бо якщо раптом після цього президент зважиться розпустити парламент, то провести туди знову українці готові майже ті ж самі партії, з тими ж самими полярними ідеологіями, але в інший пропорції. Що для країни буде черговим глухим кутом.

"Виборці теж мають розуміти, якщо вони будуть голосувати за конфліктні партії, тоді ми можемо повернутись у 2014 рік. А якщо будуть в парламенті центристські партії, то буде більше шансів на хоча б відносну політичну стабільність", – зауважив політолог Володимир Фесенко.

Яка риторика може бути найбільш популярною на нових виборах

В тому, що у центристських партій сьогодні найбільше перспектив переконаний і політолог Олег Саакян. І поборотися політичним партіям, на його думку, є за що. 20 – 30% виборців, які вже відкололись від "Слуги народу", стали наразі такою собі "сірою зоною".

За неї і буде точитись боротьба на майбутніх парламентських виборах – чергових чи дочасних.

Це виборці, які не сприймають старих політиків, не сприймають крайній дискурс як з одного флангу, так і з іншого. Вони налякані цими полярними дискурсами,

– пояснив Оле Саакян.

Падіння рейтингу керівної партії має сприяти тому, що в країні з'являться нові політичні проєкти. Однак, попри все ще актуальний запит на нові обличчя, у вітчизняну політику можуть повернутись і старі кадри.

За словами політолога Миколи Давидюка, зараз посилюється тренд на професіоналів. Що пов'язане зі зростанням рейтингу і Гройсмана, і Кличка.



Володимир Гройсман, Віталій Кличко / Колаж 24 каналу

Політолог припустив, що в декого зі старих політиків навіть буде шанс повернутись. І це при тому, що суспільство все одно буде обговорювати, що хоче змінюватись і отримувати нові політичні обличчя.

До парламентських можуть дорости і локальні політичні партії

Ще один тренд майбутніх парламентських виборів — ті самі локальні політичні проєкти, які добре себе показали на останніх місцевих виборах. Зараз їхній електоральний рейтинг становить 1 – 2.5%. Що є недостатнім для того, аби пройти в Раду. Однак за декілька років це може змінитись.

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На думку Миколи Давидяка причина в тому, що немає спікерів національного масштабу. Адже локальні політичні партії на телебаченні ніхто щодня не коментує, ніхто їх не представляє, і в цьому є їхня проблема.

Тому що немає цієї найвищої комунікації. Якщо говорити про їхній потенціал, то 5% вони можуть взяти,

– відзначив політолог.

В будь-якому разі, політологи більше схиляються до думки, що найближчим часом дострокових парламентських виборів очікувати не варто. Хоча б тому, що монокоаліція вже не зможе отримати такого надзвичайного результату, як на минулих виборах.

З цієї точки зору розпускати парламент президенту точно поки що не цікаво.