Майбутні вибори: яка ідеологія буде популярною серед політичних партій
Політична партія Володимира Зеленського "Слуга народу" продовжує втрачати рейтинг. За рік її підтримка впала рівно вдвічі. За даними групи "Рейтинг", підтримати "слуг" вдруге готові менше, ніж 22%. При цьому на п'яти президентській силі наступає проросійська ОПЗЖ – розрив між ними становить лише кілька відсотків.
Джерело: 24 канал
Складний момент переживає і сама монобільшість. Якщо скандал навколо санкцій США щодо нардепа Дубінського закінчиться його виходом з фракції, а разом з ним – ще групи нардепів, то це загрожує існуванню монокоаліції.
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Бо якщо раптом після цього президент зважиться розпустити парламент, то провести туди знову українці готові майже ті ж самі партії, з тими ж самими полярними ідеологіями, але в інший пропорції. Що для країни буде черговим глухим кутом.
"Виборці теж мають розуміти, якщо вони будуть голосувати за конфліктні партії, тоді ми можемо повернутись у 2014 рік. А якщо будуть в парламенті центристські партії, то буде більше шансів на хоча б відносну політичну стабільність", – зауважив політолог Володимир Фесенко.
Яка риторика може бути найбільш популярною на нових виборах
В тому, що у центристських партій сьогодні найбільше перспектив переконаний і політолог Олег Саакян. І поборотися політичним партіям, на його думку, є за що. 20 – 30% виборців, які вже відкололись від "Слуги народу", стали наразі такою собі "сірою зоною".
За неї і буде точитись боротьба на майбутніх парламентських виборах – чергових чи дочасних.
Це виборці, які не сприймають старих політиків, не сприймають крайній дискурс як з одного флангу, так і з іншого. Вони налякані цими полярними дискурсами,
– пояснив Оле Саакян.
Падіння рейтингу керівної партії має сприяти тому, що в країні з'являться нові політичні проєкти. Однак, попри все ще актуальний запит на нові обличчя, у вітчизняну політику можуть повернутись і старі кадри.
За словами політолога Миколи Давидюка, зараз посилюється тренд на професіоналів. Що пов'язане зі зростанням рейтингу і Гройсмана, і Кличка.
Володимир Гройсман, Віталій Кличко / Колаж 24 каналу
Політолог припустив, що в декого зі старих політиків навіть буде шанс повернутись. І це при тому, що суспільство все одно буде обговорювати, що хоче змінюватись і отримувати нові політичні обличчя.
До парламентських можуть дорости і локальні політичні партії
Ще один тренд майбутніх парламентських виборів — ті самі локальні політичні проєкти, які добре себе показали на останніх місцевих виборах. Зараз їхній електоральний рейтинг становить 1 – 2.5%. Що є недостатнім для того, аби пройти в Раду. Однак за декілька років це може змінитись.
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На думку Миколи Давидяка причина в тому, що немає спікерів національного масштабу. Адже локальні політичні партії на телебаченні ніхто щодня не коментує, ніхто їх не представляє, і в цьому є їхня проблема.
Тому що немає цієї найвищої комунікації. Якщо говорити про їхній потенціал, то 5% вони можуть взяти,
– відзначив політолог.
В будь-якому разі, політологи більше схиляються до думки, що найближчим часом дострокових парламентських виборів очікувати не варто. Хоча б тому, що монокоаліція вже не зможе отримати такого надзвичайного результату, як на минулих виборах.
З цієї точки зору розпускати парламент президенту точно поки що не цікаво.
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