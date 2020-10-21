Будете ли вы участвовать в местных выборах: опрос
В Украине продолжается последняя избирательная неделя, а уже 25 октября состоится голосование на очередных местных выборах 2020 года. Согласно последним социологическим опросам, участие в выборах планируют принять 51% украинцев.
Для своих читателей 24 канал предлагает высказаться относительно того, планируете ли вы участвовать в избирательном процессе как избиратель.
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Кого будут выбирать на местных выборах:
- городского, сельского или поселкового голову,
- депутатов городского, поселкового или сельского совета,
- депутатов районного совета,
- депутатов областного совета,
- в Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне также будут выбирать депутатов районных советов в городе.
Что показали социологические опросы:
Похоже опрос в течение 16 – 19 октября провела социологическая группа "Рейтинг". Оно показало следующие результаты:
- 51% – планируют участвовать в выборах,
- 21% – еще думают, идти ли на выборы,
- 9% – возможно, придут голосовать.
- 17% – вероятнее всего, не пойдут на выборы.
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