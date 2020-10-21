В Украине продолжается последняя избирательная неделя, а уже 25 октября состоится голосование на очередных местных выборах 2020 года. Согласно последним социологическим опросам, участие в выборах планируют принять 51% украинцев.

Для своих читателей 24 канал предлагает высказаться относительно того, планируете ли вы участвовать в избирательном процессе как избиратель.

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Кого будут выбирать на местных выборах:

городского, сельского или поселкового голову,

депутатов городского, поселкового или сельского совета,

депутатов районного совета,

депутатов областного совета,

в Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне также будут выбирать депутатов районных советов в городе.

Что показали социологические опросы:

Похоже опрос в течение 16 – 19 октября провела социологическая группа "Рейтинг". Оно показало следующие результаты:

51% – планируют участвовать в выборах,

21% – еще думают, идти ли на выборы,

9% – возможно, придут голосовать.

17% – вероятнее всего, не пойдут на выборы.

В рамках опроса на основе случайной выборки мобильных телефонов опросили 5 тысяч респондентов со всей Украины, кроме оккупированных территорий в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 1,4%.