В Україні триває останній виборчий тиждень, а вже 25 жовтня відбудеться голосування на чергових місцевих виборах 2020 року. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, участь у виборах планують взяти 51% українців.

Для своїх читачів 24 канал пропонує висловитися щодо того, чи плануєте ви брати участь у виборчому процесі як виборець.

До слова Чи подобається вам ідея 5 запитань від Зеленського: опитування

Кого обиратимуть на місцевих виборах:

міського, сільського або селищного голову,

депутатів міської, селищної або сільської ради,

депутатів районної ради,

депутатів обласної ради,

у Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві й Херсоні також обиратимуть депутатів районних рад у місті.

Що показали соціологічні опитування:

Схоже опитування протягом 16 – 19 жовтня провела соціологічна група "Рейтинг". Воно показало наступні результати:

51% – планують брати участь у виборах,

21% – ще думають, чи йти на вибори,

9% – можливо, прийдуть голосувати.

17% – найімовірніше, не підуть на вибори.

У межах опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонів опитали 5 тисяч респондентів з усієї України, крім окупованих територій, у віці від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 1,4%.