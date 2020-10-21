Чи братимете ви участь у місцевих виборах: опитування
В Україні триває останній виборчий тиждень, а вже 25 жовтня відбудеться голосування на чергових місцевих виборах 2020 року. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, участь у виборах планують взяти 51% українців.
Для своїх читачів 24 канал пропонує висловитися щодо того, чи плануєте ви брати участь у виборчому процесі як виборець.
До слова Чи подобається вам ідея 5 запитань від Зеленського: опитування
Кого обиратимуть на місцевих виборах:
- міського, сільського або селищного голову,
- депутатів міської, селищної або сільської ради,
- депутатів районної ради,
- депутатів обласної ради,
- у Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві й Херсоні також обиратимуть депутатів районних рад у місті.
Що показали соціологічні опитування:
Схоже опитування протягом 16 – 19 жовтня провела соціологічна група "Рейтинг". Воно показало наступні результати:
- 51% – планують брати участь у виборах,
- 21% – ще думають, чи йти на вибори,
- 9% – можливо, прийдуть голосувати.
- 17% – найімовірніше, не підуть на вибори.
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