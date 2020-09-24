Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков заявил о своем намерении баллотироваться на пост городского головы Винницы. В мэры города он идет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Узелкова как кандидата на должность мэра Винницы представили на партийной конференции ОПЗЖ 23 сентября. Для его представления, а также представления кандидатов на местных выборах в Винницу прибыл сопредседатель партии Юрий Бойко.

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После этого Узелков опубликовал пост в Instagram с подтверждением того, что он баллотируется в мэры Винницы.

Политические амбиции Узелкова

Это не первый раз, когда Узелков заявляет о своих политических амбициях. В 2019 году накануне перевыборов в Верховную раду бывший боксер заявил, что получил предложение от одной партии. Но тогда не назвал политическую силу. А свое колебание баллотироваться объяснил тем, что не очень видит себя народным депутатом и не хочет покидать Винницу. Но спрашивал совета у своих подписчиков в соцсети.

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