Бывший боксер Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков заявил о своем намерении баллотироваться на пост городского головы Винницы. В мэры города он идет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Узелкова как кандидата на должность мэра Винницы представили на партийной конференции ОПЗЖ 23 сентября. Для его представления, а также представления кандидатов на местных выборах в Винницу прибыл сопредседатель партии Юрий Бойко.
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После этого Узелков опубликовал пост в Instagram с подтверждением того, что он баллотируется в мэры Винницы.
Политические амбиции Узелкова
Это не первый раз, когда Узелков заявляет о своих политических амбициях. В 2019 году накануне перевыборов в Верховную раду бывший боксер заявил, что получил предложение от одной партии. Но тогда не назвал политическую силу. А свое колебание баллотироваться объяснил тем, что не очень видит себя народным депутатом и не хочет покидать Винницу. Но спрашивал совета у своих подписчиков в соцсети.
Что стоит знать о Вячеславе Узелкове
- Бывший украинский боксер. Выступал в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).
- Дебютировал 24 октября 2004 года. На профессиональном ринге провел 34 боя, в 30 из которых одержал победы. 19 из которых – нокаутом.
- Был интерконтинентальным чемпионом по версии WBA. Однако в бою за звание чемпиона мира по версии WBA уступил Бейбуту Шуменову. Это поражение стало первым в его карьере.
- Был претендентом на титульный бой с чемпионом WBO Натаном Клеверли, но это бой так и не состоялся.
- 12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.
- В 2014–2015 годах Узелков был членом жюри на передаче "Україна має талант". Также он был тренером в программе "Зважені та щасливі".