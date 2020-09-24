Колишній боксер Узелков балотується в мери Вінниці від ОПЗЖ
Колишній український боксер В’ячеслав Узелков заявив про свій намір балотуватися на посаду міського голови Вінниці. У мери міста він йде від партії "Опозиційна платформа – За життя".
Узелкова як кандидата на посаду мера Вінниці представили на партійній конференції ОПЗЖ 23 вересня. Для його представлення, а також представлення кандидатів на місцевих виборах до Вінниці прибув співголова партії Юрій Бойко.
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Після цього Узелков опублікував пост в Instagram з підтвердженням того, що він балотується у мери Вінниці.
Політичні амбіції Узелкова
Це не вперше, коли Узелков заявляє про свої політичні амбіції. У 2019 році напередодні перевиборів до Верховної ради колишній боксер заявив, що отримав пропозицію від однієї партії. Але тоді не назвав політичну силу. А своє вагання балотуватися пояснив тим, що не дуже бачить себе народним депутатом і не хоче покидати Вінницю. Але питав поради у своїх підписників в соцмережі.
Що варто знати про В'ячеслава Узелкова
- Колишній український боксер. Виступав у напівважкій вазі (до 79,4 кілограма).
- Дебютував 24 жовтня 2004 року. На професійному ринзі провів 34 бої, в 30 з яких здобув перемоги. 19 з яких – нокаутом.
- Був інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBA. Однак в бою за звання чемпіона світу за версією WBA поступився Бейбуту Шуменову. Ця поразка стала першою в його кар'єрі.
- Був претендентом на титульний бій з чемпіоном WBO Натаном Клеверлі, але це бій так і не відбувся.
- 12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
- У 2014 – 2015 роках Узелков був членом журі на передачі "Україна має талант". Також він був тренером у програмі "Зважені та щасливі".