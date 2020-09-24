Колишній український боксер В’ячеслав Узелков заявив про свій намір балотуватися на посаду міського голови Вінниці. У мери міста він йде від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Узелкова як кандидата на посаду мера Вінниці представили на партійній конференції ОПЗЖ 23 вересня. Для його представлення, а також представлення кандидатів на місцевих виборах до Вінниці прибув співголова партії Юрій Бойко.

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Після цього Узелков опублікував пост в Instagram з підтвердженням того, що він балотується у мери Вінниці.

Політичні амбіції Узелкова

Це не вперше, коли Узелков заявляє про свої політичні амбіції. У 2019 році напередодні перевиборів до Верховної ради колишній боксер заявив, що отримав пропозицію від однієї партії. Але тоді не назвав політичну силу. А своє вагання балотуватися пояснив тим, що не дуже бачить себе народним депутатом і не хоче покидати Вінницю. Але питав поради у своїх підписників в соцмережі.

Що варто знати про В'ячеслава Узелкова