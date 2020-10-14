Конфликт между представителем пророссийской партии и местным жителем произошел в центре Бобровицы Черниговской области. Мужчина хотел, чтобы агитацию ОПЗЖ убрали с улиц города.

Во время общения местного жителя с представителями партии была повреждена агитационная палатка политсилы, сообщили в полиции Черниговской области. По данным "Суспільного", речь идет о политсиле "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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По данным правоохранителей, спор возник во время предоставления объяснения адептам бывших регионалов, почему они не должны работать в Украине. Начиналось все довольно мирно. 39-летний житель Бобровицы попросил агитатора убрать палатку. Она растерялась и вызвала руководителя партийной ячейки.

Дошло до оружия

Когда на место прибыл представитель ОПЗЖ, напряжение возросло. Именно тогда активист испортил палатку, а подельник Медведчука достал револьвер под патрон Флобера. Пуля попала патриоту в плечо.



Руководитель местного отделения ОПЗЖ стрелял из револьвера под патрон Флобера / фото пресс-службы полиции Черниговской области

Наказать могут обоих

Из-за инцидента и активисту "светит" административное наказание, а вот политическому деятелю – уголовное. Патрульные составили протокол о мелком хулиганстве в отношении патриота. Его могут оштрафовать или отправить на общественные работы. Кандидату же от ОПЗЖ могут назначить наказание в размере до 200 часов общественных работ или до года исправительных.



Разбиение палатки ОПЗЖ квалифицируют как мелкое хулиганство / фото пресс-службы полиции Черниговской области