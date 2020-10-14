Конфлікт між представником проросійської партії та місцевим жителем стався у центрі Бобровиці Чернігівської області. Чоловік хотів, аби агітацію ОПЗЖ прибрали з вулиць міста.

Під час спілкування місцевого жителя із представниками партії було пошкоджено агітаційний намет політсили, повідомили у поліції Чернігівської області. За даними "Суспільного", мова йде про політсилу "Опозиційна платформа – За життя".

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За даними правоохоронців, суперечка виникла під час надання пояснення адептам колишніх регіоналів, чому вони не мають працювати в Україні. Починалося все доволі мирно. 39-річний житель Бобровиці попросив агітаторку прибрати намет. Вона ж розгубилася та викликала керівника партійного осередку.

Дійшло до зброї

Коли ж на місце прибув представник ОПЗЖ, напруження зросло. Саме тоді активіст зіпсував намет, а поплічник Медведчука дістав револьвер під патрон Флобера. Куля поцілила патріотові у плече.



Керівник місцевого осередку ОПЗЖ стріляв з револьверу під патрон Флобера / фото пресслужби поліції Чернігівської області

Покарати можуть обох

Через інцидент і активістові "світить" адміністративне покарання, а от політичному діячеві – кримінальне. Патрульні склали протокол про дрібне хуліганство щодо патріота. Його можуть оштрафувати або відправити на громадські роботи. Кандидату ж від ОПЗЖ можуть призначити покарання у вигляді до 200 годин громадських робіт або до року виправних.



Розбиття намету ОПЗЖ кваліфікують як дрібне хуліганство / фото пресслужби поліції Чернігівської області