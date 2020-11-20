В Украине состоится второй тур местных выборов. Прибегали ли кандидаты к "грязным технологиям" можно будет проанализировать в последний день агитации. Но атаки на сервисы партий все-таки были.

Чем отметилась предвыборная кампания кандидатов перед вторым туром выборов – рассказала Ирина Федорив, аналитик движения "Честно", в эфире 24 канала. Также она объяснила феномен, когда выбирают действующих мэров несколько раз подряд.

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Она отметила, что сегодня, 20 ноября, "Украинская галицкая партия" заявила о том, что их сайт якобы взломали. Также появилась негативная информация о мэре Львова Андрее Садовом. Подозревают, что это распространяют кандидаты из "Европейской солидарности". Эксперт подчеркнула, что всю эту информацию надо проверять.

Самая большая "Чернуха" появляется в последний день, очень трудно быстро проверить информацию и выяснить – что правда, а что нет. А завтра день тишины. Соответственно, времени не хватит,

– отметила Федорив.

Почему выбирают действующих мэров

Аналитики убеждены, что есть несколько причин, почему выбирают действующих мэров. Прежде всего, это связано с тем, что они 5 лет имели доступ к городскому бюджету, их горожане больше знают. Поэтому органично, что они имеют больше ресурсов и имеют лучшие позиции со старта, считает эксперт.

Однако, как она подчеркнула, в тех городах, где уже состоялся второй тур, средняя явка составила 24%. Соответственно, лидировавшие кандидаты могут не набрать достаточно голосов, если будут участвовать во втором туре не все граждане.

Справка. Второй тур выборов проходит в городах с населением более 75 тысяч, где мэров не удалось выбрать в первом туре. То есть ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. О ходе на результаты 2 тура выборов читайте по ссылке.

В воскресенье, 22 ноября, будут выбирать мэров в 11 городах:

Днепре,

Никополе,

Славянскую,

Ужгороде,

Бердянске,

Дрогобычи,

Львове,

Николаеве,

Полтаве,

Ровно,

Черкассах.

Всего участие в голосовании смогут принять более 2 с половиной миллионов украинцев. Кроме того, 22 ноября состоится повторное голосование за депутатов 47 местных советов. Результаты голосования должны обнародовать в течение 5 дней.

Смотрите видео: эксперт о втором туре выборов: