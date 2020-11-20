В Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. Чи вдавались кандидати до "брудних технологій" можна буде проаналізувати в останній день агітації. Але атаки на сервіси партій таки були.

Чим відзначилась передвиборча кампанія кандидатів перед другим туром виборів – розповіла Ірина Федорів, аналітикиня руху "Чесно", в ефірі 24 каналу. Також вона пояснила феномен, коли обирають чинних мерів кілька разів поспіль.

До теми Чорний піар та використання кандидатами теми карантину: що відбувається перед 2 туром виборів

Вона зазначила, що сьогодні, 20 листопада, "Українська галицька партія" заявила про те, що їхній сайт нібито зламали. Також з'явилася негативна інформація про мера Львова Андрія Садового. Підозрюють, що це розповсюджують кандидати з "Європейської солідарності". Експертка наголосила, що всю цю інформацію треба перевіряти.

Найбільша "чорнуха" з'являється в останній день, дуже важко швидко перевірити інформацію та з'ясувати – що правда, а що ні. А завтра день тиші. Відповідно, часу не вистачить,

– зазначила Федорів.

Чому обирають чинних мерів

Аналітикиня переконана, що є кілька причин, чому обирають чинних мерів. Насамперед, це пов'язано з тим, що вони 5 років мали доступ до міського бюджету, їх містяни більше знають. Тому органічно, що вони мають більше ресурсів і мають кращі позиції зі старту, вважає експертка.

Однак, як вона наголосила, у тих містах, де вже відбувся другий тур, середня явка склала 24%. Відповідно, кандидати, які лідирували, можуть не набрати досить голосів, якщо братимуть участь у другому турі не всі громадяни.

Довідка. Другий тур виборів проходить у містах з населенням понад 75 тисяч, де мерів не вдалося обрати у першому турі. Тобто жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Про перебіг на результати 2 туру виборів читайте за посиланням.

У неділю, 22 листопада, обиратимуть мерів в 11 містах:

Дніпрі,

Нікополі,

Слов'янську,

Ужгороді,

Бердянську,

Дрогобичі,

Львові,

Миколаєві,

Полтаві,

Рівному,

Черкасах.

Загалом участь у голосуванні зможуть взяти понад 2 з половиною мільйони українців. Окрім того, 22 листопада відбудеться повторне голосування за депутатів 47 місцевих рад. Результати голосування мають оприлюднити впродовж 5 днів.

Дивіться відео: експертка про другий тур виборів: