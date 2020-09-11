В Украине коррупция до сих пор не преодолена, а судебная власть так и осталась не реформированной. Если же есть доказательства нарушений закона представителями предыдущей власти, их необходимо наказывать в соответствии с законодательством.

Великобритания ожидает формирования нового правительства Украины и повестки дня Верховной Рады, об этом заявил посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, пишет BBC News.

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Кроме того, Лондон ожидает шагов президента Владимира Зеленского, чтобы выполнить обещания по борьбе с коррупцией и реформ.

Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждают людей к коррупции,

– подчеркнула она.

Вместе с тем в Британии пока не могут понять заявления Зеленского о люстрации прошлой власти – это была предвыборная риторика или реальное намерение.

"Если есть доказательства нарушений закона, коррупции, злоупотребления служебным положением, то в отношения ко всем, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков", – отметила посол.

Гоф также не поддержала намеки Владимира Зеленского и его команды на досрочное проведение местных выборов, которые запланированы на октябрь 2010 года. Посол не видит для этого никаких оснований.

Частью демократии является наличие избирательных циклов. Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно проводить другие,

- добавила Гоф.

Дипломат отметила, что хочет понять, что является предвыборной риторикой, а что – политикой новой администрации.

Почему заговорили о досрочных местных выборах?​

На днях Владимир Зеленский заявил: решение о проведении досрочных местных выборов еще не принято. Президент отметил, что понимает позицию как сторонников, так и противников этой идеи. одновременно глава государства призвал "не расслабляться".



В то же время представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что в Офисе Президента такая ​​возможность действительно рассматривается. Хотят "очистить власть полностью".

Кроме того, Гоф отметила, что проблема Украины – в ее репутации.

"Положительная репутация строиться долго, а подрывается очень быстро. Хочется, чтобы украинский рынок был целью для инвесторов, так как потенциал здесь большой, в рамках Европы – вы наиболее растущий рынок", – пояснила дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект, который должен расширить действие закона об очищении власти на топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года. Однако в таком случае под люстрацию могут попасть и некоторые представители команды президента.



Кто из новоназначенных чиновников попадет под люстрацию от Зеленского