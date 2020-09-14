В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления. Это могут сделать для того, чтобы "полностью изменить систему власти".

Сейчас рассматривают варианты их проведения еще до следующей осени, об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова".

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Стефанчук отметил, что в основе этого решения лежит желание перезагрузить всю систему отношений "власть-человек".

Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, действующей сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом,

– сказал Стефанчук.

Он добавил, что команда президента хочет в корне изменить саму систему власти и для этого рассматривает различные варианты.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов должны обнародовать не позднее, чем 9 ноября