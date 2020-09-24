Татьяна Домбровская засветилась после сексистского скандала и обвиняется в любви к России. Что известно о кандидате, которую партия "Слуга народа" выдвинула в мэры Николаева.

Татьяна Домбровская родилась в Николаеве. Ей 38 лет. Вдова. Мужчина погиб в ДТП в 2016 году. Сайт 24 канала знакомит с биографией кандидата в мэры Николаева.

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Биография Татьяны Домбровской

После школы Татьяна Домбровская поступила на факультет прокуратуры и следствия уголовной юстиции Одесской юридической академии. Имеет диплом юриста.

В Николаеве ее знают как бизнес-леди. В местных СМИ Домбровскую связывают с несколькими компаниями, которые она якобы унаследовала от мужа. Это сеть "быстрых кредитов" под названием "Ваша готивочка", фирма "Карс-Клининг" и магазин цифровой электроники "Лайм-стр".

Правда владельцами этих компаний значятся другие лица.

Татьяна Домбровская / Фото с ее страницы в Facebook

ООО "Карс-Клининг" хоть и не является монополистом по предоставлению клининговых услуг в городе, однако именно эта компания выигрывает почти все тендеры по уборке улиц, которые организует мэрия Николаева. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

О том, что Татьяна Домбровская и ее муж имели отношения к магазину "Лайм-стр", свидетельствуют их многочисленные посты в Fecebook.

Любовь к России

"Тайный" агент НАБУ и ветеран полка "Донбасс" Евгений Шевченко в Facebook обнародовал скриншоты из российской соцсети "Одноклассники", где нашел общую страницу Татьяны Домбровской и ее мужа. Она там подписана как Таня Крымчакова, очевидно, что это ее девичья фамилия.

Оказывается в прошлом Татьяна Домбровская с симпатией относилась к Владимиру Путину и поддерживала пророссийских боевиков на Донбассе.

На одном из скриншотов, которыми поделился Шевченко, видно, как Татьяна ставит "лайки" под фото Путина.

На другом скрине пост от 29 июня 2014 года. В нем женщина пишет: "Пока весь мир обсуждает тему упавшего лайнера, украинские каратели уничтожают Донбасс оружием массового поражения".

Также Домбровская раскритиковала расследование крушения Boeing 777 в Донецкой области:

"Если Боинг сбили ополченцы – это теракт.

Если Боинг сбила Россия – это ужасное преступление.

Если Боинг сбила Украина – это досадное недоразумение.

Если Боинг сбили США – виноват сам Боинг".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что сама Татьяна факт "любви к Путину" не подтверждает.

Скандалы

Председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко попали в скандал, назвав Татьяну Домбровскую "рабочей бабой" и сравнив ее с "корабельной сосной".

Главное о скандале с участием Арахамии и Корниенко

Корниенко и Арахамия во время своего визита в Николаев должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе. Вероятно, политики были убеждены, что их разговор является частным, а камеры и микрофоны журналистов не записывают действо.

Однако они ошиблись и частная беседа стала публичной. Во время разговора Корниенко и Арахамия в сексистской форме обсуждали свою коллегу – Ирину Аллахвердиеву.

Сперва политики открещивались от разговора, уверяя, что это – монтаж. Однако впоследствии Корниенко записал чистосердечное признание и заявил, что в его разговоре с Давидом Арахамией об Ирине Аллахвердиевой они говорили исключительно как о красавице.

Также супруги Домбровские попали в 2016 году в другой скандал. В YouTube была обнародована запись с камеры наблюдения, которая установлена в развлекательном центре.

На кадрах видно, как похожие на Татьяну и Влада Домбровских люди избивают ребенка.

На сайте Николаевская правда пишут, пострадавший подросток Никита, к которому "подошла жена известного в нашем городе предпринимателя Влада Домбровского Татьяна с маленьким сыном. Она начала грубо дергать мальчика за одежду и ударила его по лицу".

Как оказалось, сына супругов Домбровских обидел кто-то из старших детей и ребенок указал на Никиту. Подросток попытался убежать, но его поймали, потянув за футболку, и продолжили "разборки". Никаких подтверждений того, что Никита обидел маленького мальчика, не было.

Видео, на котором похоже на супругов Домбровских бьет мальчика:

Общественная деятельность

Татьяна Домбровская возглавляет общественное движение "Будущее Николаева". Его работа сосредоточена на улучшении жизни горожан и создании интересных мест в Николаеве – различных арт-объектов.

31 августа 2020 года партия Слуга народа выдвинула Татьяну Домбровскую кандидатом в мэры Николаева.