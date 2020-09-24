Тетяна Домбровська засвітилася після сексистського скандалу і звинувачувалася в любові до Росії. Що відомо про кандидатку, яку партія "Слуга народу" висунула в мери Миколаєва.

Тетяна Домбровська народилась у Миколаєві. Їй 38 років. Вдова. Чоловік загинув у ДТП в 2016 році. Сайт 24 каналу знайомить із біографією кандидатки у мери Миколаєва.

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Біографія Тетяни Домбровської

Після школи Тетяна Домбровська вступила на факультет прокуратури і слідства кримінальної юстиції Одеської юридичної академії. Має диплом юриста.

В Миколаєві її знають як бізнес-леді. В місцевих ЗМІ Домбровську пов’язують із декількома компаніями, які вона начебто успадкувала від чоловіка. Це мережа "швидких кредитів" під назвою "Ваша готівочка", фірма "Карс-Клінінг" та магазин цифрової електроніки "Лайм-стор".

Щоправда власниками цих компаній значяться інші особи.

Тетяна Домбровська / Фото з її сторінки у Facebook

ТОВ "Карс-Клінінг", хоч і не є монополістом по наданню клінінгових послуг у місті, проте саме ця компанія виграє майже всі тендери по прибиранню вулиць, які організовує мерія Миколаєва. Про це свідчать дані Prozorro.

Про те, що Тетяна Домбровська та її чоловік мали відношення до магазину "Лайм-стор", свідчать їх чисельні пости у Fecebook.

Любов до Росії

"Таємний" агент НАБУ й ветеран полку "Донбас" Євген Шевченко у Facebook оприлюднив скріншоти з російської соцмережі "Однокласники", де знайшов спільну сторінку Тетяни Домбровської та її чоловіка. Вона там підписана як Таня Кримчакова, очевидно, що це її дівоче прізвище.

Виявляється в минулому Тетяна Домбровська з симпатією ставилася до Володимира Путіна і підтримувала проросійських бойовиків на Донбасі.

На одному з скріншотів, якими поділився Шевченко, видно, як Тетяна ставить "лайки" під фото Путіна.

На іншому скрині пост від 29 червня 2014 року. У ньому жінка пише:

"Поки весь світ обговорює тему лайнера, що впав, українські карателі знищують Донбас зброєю масового ураження"

Також Домбровська розкритикувала розслідування катастрофи Boeing 777 в Донецькій області:

"Якщо Боїнг збили ополченці - це теракт.

Якщо Боїнг збила Росія - це жахливий злочин.

Якщо Боїнг збила Україна - це прикре непорозуміння.

Якщо Боїнг збили США - винен сам Боїнг"

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що сама Тетяна факт "любові до Путіна" не підтверджує.

Скандали

Голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко потрапили в скандал, назвавши Тетяну Домбровську "робочою бабою" і порівнявши її з "корабельною сосною".

Головне про скандал за участю Арахамії та Корнієнка

Корнієнко та Арахамія під час свого візиту до Миколаєва мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті. Ймовірно, політики були переконані, що їхня розмова є приватною, а камери та мікрофони журналістів не записують дійство.

Однак вони помилилися і приватна бесіда стала публічною. Під час розмови Корнієнко та Арахамія у сексистській формі обговорювали свою колегу – Ірину Аллахвердієву Ірина Аллахвердієва – біографія депутатки, яку колеги обізвали “робочою бабою” .

Спершу політики відхрещувалися від розмови, запевняючи, що це – монтаж. Проте згодом Корнієнко записав щиросердечне зізнання і заявив, що в його розмові з Давидом Арахамією про Ірину Аллахвердієву вони говорили виключно як про красуню.

Також подружжя Домбровських потрапили у 2016 році в інший скандал. У YouTube був оприлюднений запис з камери спостереження, яка встановлена у розважальному центрі.

На кадрах видно, як схожі на Тетяну й Влада Домбровських люди б’ють дитину.

На сайті Миколаївська правда пишуть, що постраждав підліток Микита, до якого "підійшла дружина відомого в нашому місті підприємця Влада Домбровського Тетяна з маленьким сином. Вона почала грубо смикати хлопчика за одяг і вдарила його по обличчю".

Як виявилося, сина подружжя Домбровських образив хтось із старших дітей і дитина вказала на Микиту. Підліток спробував втекти, але його зловили, потягнувши за футболку, і продовжили "розборки". Ніяких підтверджень того, що Микита образив маленького хлопчика, не було.

Відео, на якому схоже на подружжя Домбровських б’є хлопчика:

Громадська діяльність

Тетяна Домбровська очолює громадський рух "Майбутнє Миколаєва". Його робота зосереджена на покращення життя городян та створення цікавих місць у Миколаєві – різноманітних арт-об’єктів.

31 серпня 2020 року партія Слуга народу висунула Тетяну Домбровську кандидаткою у мери Миколаєва.