ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября: в ОРДЛО они не состоятся
Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. В то же время выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначеных первых выборов опубликуют позже, сообщает пресс-служба ЦИК.
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Почему в Донецкой и Луганской областях не состоятся местные выборы
- Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года.
- Там пришли к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области.
- Первые местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.
Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.
При каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе
- Местные выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после всеобъемлющей деэскалации.
- Кроме того, предстоит вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружение боевиков.
- Также необходимым условием является восстановление контроля со стороны правительства Украины за украинско-российской границей.
- Выборы должны происходить исключительно согласно законодательству Украины.
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Что известно о местных выборах 2020 в Украине
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов в большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.
- Голосование состоится по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.