ЦВК офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня: в ОРДЛО вони не відбудуться
Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України. Водночас вибори не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
25 жовтня відбудеться 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Повний перелік призначених перших виборів опублікують пізніше, повідомляє пресслужба ЦВК.
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Чому в Донецькій та Луганській областях не відбудуться місцеві вибори
- Комісія отримала висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
- Там дійшли висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області.
- Перші місцеві вибори не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
Крім того, комісія взяла до відома, що на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.
За яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі
- Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі тільки після всеосяжної деескалації.
- Окрім того, має відбутися виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння бойовиків.
- Також необхідною умовою є відновлення контролю з боку уряду України за українсько-російським кордоном.
- Вибори мають відбуватись виключно згідно з законодавством України.
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Що відомо про місцеві вибори 2020 в Україні
- 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
- Голосування відбудеться за новим виборчим законодавством, 22 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.