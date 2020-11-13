Центральная избирательная комиссия установила размер денежного залога для кандидатов в депутаты и мэры сельских, поселковых и городских советов. Всего им придется заплатить от 1 до 5 тысяч гривен.

Для того, чтобы принять участие в местных выборах, кандидаты должны заплатить денежный залог. 13 ноября ЦИК определила его размер. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Интересно Где состоится 2 тур выборов 15 ноября: список Сколько придется заплатить Кандидатам в депутаты территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч необходимо заплатить 1 тысячу гривен;

Кандидатам на должность главы общины, где проживает до 75 тысяч избирателей, – 5 тысяч гривен. Обратите внимание! Денежный залог кандидаты платят в государственный бюджет. Его вернут только в том случае, если лицо победит на выборах. Каким был денежный залог в первом туре Размер денежного залога для кандидатов на должность городского головы является идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей от 90 тысяч и более.

Наибольший размер залога был в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.

13 сентября парламент в первом чтении принял изменения в Избирательный кодекс относительно уменьшения залога.

Согласно законопроекту, кандидаты на выборах в поселках и городках до 90 тысяч населения вообще не должны вносить залог.

Размеры денежного залога для других кандидатов будут вычислять по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.

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