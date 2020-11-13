ЦИК определила размер залога на повторных выборах: сколько надо заплатить
Центральная избирательная комиссия установила размер денежного залога для кандидатов в депутаты и мэры сельских, поселковых и городских советов. Всего им придется заплатить от 1 до 5 тысяч гривен.
Для того, чтобы принять участие в местных выборах, кандидаты должны заплатить денежный залог. 13 ноября ЦИК определила его размер. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
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Сколько придется заплатить
- Кандидатам в депутаты территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч необходимо заплатить 1 тысячу гривен;
- Кандидатам на должность главы общины, где проживает до 75 тысяч избирателей, – 5 тысяч гривен.
Каким был денежный залог в первом туре
- Размер денежного залога для кандидатов на должность городского головы является идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей от 90 тысяч и более.
- Наибольший размер залога был в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.
- 13 сентября парламент в первом чтении принял изменения в Избирательный кодекс относительно уменьшения залога.
- Согласно законопроекту, кандидаты на выборах в поселках и городках до 90 тысяч населения вообще не должны вносить залог.
- Размеры денежного залога для других кандидатов будут вычислять по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.
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