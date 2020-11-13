Центральна виборча комісія встановила розмір грошової застави для кандидатів у депутати та мери сільських, селищних і міських рад. Загалом їм доведеться заплатити від 1 до 5 тисяч гривень.

Для того, щоб взяти участь у місцевих виборах, кандидати повинні заплатити грошову заставу. 13 листопада ЦВК визначила її розмір. Про це повідомляє пресслужба комісії. Цікаво Де відбудеться 2 тур виборів 15 листопада: список Скільки доведеться заплатити Кандидатам у депутати територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч необхідно заплатити 1 тисячу гривень;

Кандидата на посаду голови громади, де проживає до 75 тисяч виборів, – 5 тисяч гривень. Зверніть увагу! Грошову заставу кандидата сплачують у Державний бюджет. Її повернуть лише у тому випадку, якщо особа переможе на виборах. Якою була грошова застава у першому турі Розмір грошової застави для кандидатів на посаду міського голови є ідентичним розміру грошової застави для реєстрації партійного списку в містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.

Найбільший розмір застави був у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

13 вересня парламент у першому читанні ухвалив зміни до Виборчого кодексу щодо зменшення застави.

Згідно з законопроєктом, кандидати на виборах у селищах і містечках до 90 тисяч населення взагалі не повинні вносити заставу.

Розміри грошової застави для інших кандидатів будуть вираховувати за формулою: 4 мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення.

Головне про місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу