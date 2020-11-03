ЦИК обнародовал победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали
Центральная избирательная комиссия по состоянию на вторник, 3 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 392 населенных пунктах. Кроме того, известны даты второго тура выборов во Львове и Краматорске.
Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября, сообщает 24 канал.
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Согласно размещенным на сайте ЦИК данным, по состоянию на 3 ноября известны результаты выборов в 392 населенных пунктах.
Сколько председателей советов разных уровней уже признаны победителями
- 91 мэр;
- 108 – поселковых председателей;
- 193 – сельских.
В течение следующих 3 дней должны стать известны имена всех, то есть 1 421 председателя советов разных уровней.
Также известно, что повторные выборы городского главы состоятся в Краматорске (их назначили на 15 ноября) и Львове (22 ноября), а также в нескольких других крупных городах.
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