Центральная избирательная комиссия по состоянию на вторник, 3 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 392 населенных пунктах. Кроме того, известны даты второго тура выборов во Львове и Краматорске.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября, сообщает 24 канал.

Читайте также Кто потерпел фиаско на выборах 2020: эксперты подводят итоги

Согласно размещенным на сайте ЦИК данным, по состоянию на 3 ноября известны результаты выборов в 392 населенных пунктах.

Сколько председателей советов разных уровней уже признаны победителями

91 мэр;

108 – поселковых председателей;

193 – сельских.

В течение следующих 3 дней должны стать известны имена всех, то есть 1 421 председателя советов разных уровней.

Также известно, что повторные выборы городского главы состоятся в Краматорске (их назначили на 15 ноября) и Львове (22 ноября), а также в нескольких других крупных городах.

Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы по новому принципу: избиратели голосовали за кандидатов по открытым спискам. В ЦИК говорят о явке на уровне 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРА она составляет 35,94%. Все о выборах читайте по ссылке.