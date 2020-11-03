ЦВК оприлюднила переможців виборів у 400 населених пунктах: деталі
Центральна виборча комісія станом на вівторок, 3 листопада, встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 392 населених пунктах. Крім того, відомі дати другого туру виборів у Львові та Краматорську.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада, повідомляє 24 канал.
Читайте також Хто зазнав найбільшої поразки на виборах 2020: експерти підсумовують результати
Відповідно до розміщених на сайті ЦВК даних станом на 3 листопада відомі результати виборів у 392 населених пунктах.
Скільки голів рад різних рівнів вже визнані переможцями
- 91 міський голова;
- 108 – селищних голів;
- 193 – сільських.
Упродовж наступних 3 днів мають стати відомі імені усіх, тобто 1 421 голови рад різних рівнів.
Також відомо, що повторні вибори міського голови відбудуться в Краматорську (їх призначили на 15 листопада) та Львові (22 листопада), а також у декількох інших великих містах.
Поділитися новиною