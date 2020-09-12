ЦИК просит Кабмин и Верховную Раду выделить деньги на местные выборы в октябре 2020 года. На проведение голосования не хватает более миллиарда гривен.

Парламент урезал финансирование выборов

Субвенцию на местные выборы нужно увеличить на 1,25 миллиарда гривен. О проблемах с финансированием сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии.

Интересно Рада без Ляшко – как село без церкви: политик идет в парламент по округу Давыденко

Не хватит денег на работу членов комиссий

Отметим, что ранее парламент сократил расходы на местные выборы с 2,155 миллиарда гривен до 1 миллиарда. В ЦИК объясняют: этих денег хватит на подготовку и проведение голосования, однако об оплате работникам избирательных комиссий и другим вовлеченным лицам и речь не идет.

Комиссия обращает внимание на то, что необеспечение финансирования в полном объеме ставит под угрозу формирование состава и образование избирательных комиссий,

– говорится в сообщении ЦИК.

Дополнительные деньги нужны на проведение промежуточных выборов в округе №208 на Черниговщине. Именно здесь баллотировался погибший нардеп Валерий Давиденко.

Что известно о местных выборах в 2020 году?

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов обнародуют не позднее, чем 9 ноября. Выборы пока что не состоятся только на временно оккупированных территориях.