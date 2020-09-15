В Україні бракує мільярда на місцеві вибори
ЦВК просить Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.
Парламент урізав фінансування виборів
Субвенцію на місцеві вибори треба збільшити на 1,25 мільярда гривень. Про проблеми з фінансуванням повідомили на сайті Центральної виборчої комісії.
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Не вистачить грошей на роботу членів комісій
Зазначимо, що раніше парламент скоротив витрати на місцеві вибори з 2,155 мільярда гривень до 1 мільярда. У ЦВК пояснюють: цих грошей вистачить на підготовку та проведення голосування, проте про оплату працівникам виборчих комісій та іншим залученим особам і не мовиться.
Комісія звертає увагу на те, що незабезпечення фінансування в повному обсязі ставить під загрозу формування складу та утворення виборчих комісій,
– зазначено у повідомленні ЦВК.
Додаткові гроші потрібні на проведення проміжних виборів на окрузі №208 на Чернігівщині. Саме тут балотувався загиблий нардеп Валерій Давиденко.
Що відомо про місцеві вибори в 2020 році?Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.