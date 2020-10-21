ЦИК Украины уже сообщил, что процесс подсчета голосов после выборов 25 октября будет длительным. Чтобы избирательные комиссии работали максимально оперативно, их членов просят придерживаться заранее установленного алгоритма действий.

Симуляцию подсчета голосов избирателей провели еще в сентябре. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным,

– говорится в сообщении.

На что члены ЦИК потратили больше всего времени

Если заполнять протоколы вручную, работа с одним экземпляром занимает более 1,5 часа. Членам ЦИК необходимо внести в каждый протокол:

15 полных названий местных организаций политических партий;

фамилии и инициалы кандидатов в депутаты: 5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 – по 9 кандидатов и 5 – по 12 кандидатов.

Чтобы сэкономить время, ЦИК принял решение, что названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут в протоколе напечатаны.

Результаты симуляции голосования от ЦИК



Классификация избирательных участков / Фото ЦИК



Статистика избирательных участков / Фото ЦИК



Статистика избирательных участков / Фото ЦИК





Время на подсчет голосов на малых избирательных участках / Фото ЦИК



Время на подсчет голосов на больших избирательных участках / Фото ЦИК

Какие бюллетени сочтут недействительными

Во время симуляции ЦИК также выясняла, какие бюллетени можно считать недействительными. Избирательный бюллетень не будут засчитывать, если избиратель поставит отметки напротив названий нескольких организаций партий или не проставит ни одной отметки возле полного названия организации партии.



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