ЦВК України вже повідомила, що процес підрахунку голосів після виборів 25 жовтня буде тривалим. Щоб виборчі комісії працювали максимально оперативно, їхніх членів просять дотримуватися заздалегідь встановленого алгоритму дій.

Симуляцію підрахунку голосів виборців провели ще у вересні. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

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Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим,

– мовиться у повідомленні.

На що члени ЦВК витратили найбільше часу

Якщо заповнювати протоколи вручну, робота з одним примірником займає понад 1,5 години. Членам ЦВК необхідно внести до кожного протоколу:

15 повних назв місцевих організацій політичних партій;

прізвища та ініціали кандидатів у депутати: 5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів.

Щоб заощадити час, ЦВК прийняла рішення, що назви місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів будуть у протоколі надруковані.

Результати симуляції голосування від ЦВК



Класифікація виборчих дільниць / Фото ЦВК



Статистика виборчих дільниць / Фото ЦВК



Статистика виборчих дільниць / Фото ЦВК

Час на підрахунок голосів на малих виборчих дільницях / Фото ЦВК



Час на підрахунок голосів на великих виборчих дільницях / Фото ЦВК

Які бюлетені вважатимуть недійсними

Під час симуляції ЦВК також з'ясовувала, які бюлетені можна вважати недійсними. Виборчий бюлетень не зараховуватимуть, якщо виборець поставить позначки навпроти назв кількох організацій партій або не проставить жодної позначки біля повної назви організації партії.



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