В день выборов на участках должны были проводить опрос от президента. Однако они были не везде. Эксперты же считают, что так называемый экзитпол от Зеленского никакой легитимности не будет иметь.

Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сказал, что на его участке опросников от президента не было. Также он считает такую деятельность незаконной агитацией. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Это просто циничное и грязное преступление, за которое надо отвечать – это подкуп избирателей в прямой форме. Президент это назвал экзитполом,

– считает Бутусов.

Это не мобилизация, – Бутусов

По его словам, он еще перед выборами предполагал, что это происходит для того, чтобы "прикрыть" покупку голосов десятков тысяч украинцев. Он считает, что такой опрос – "полный фейк" и власть даже не пытается это скрыть.

"Надо называть вещи своими именами. Это даже не технология мобилизации – это подкуп голосов. Особенно, если за это якобы волонтерам дают от 800 до 1200 гривен и покупают безработную молодежь – это отнюдь не мобилизация", – убежден Бутусов.

Кроме этого, он добавил, что такой опрос – это уголовное преступление, за которое Зеленский должен заплатить и причастные должны за это отвечать. Бутусов считает, что такая попытка провалилась и это только возмутило людей.

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