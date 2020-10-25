У день виборів на дільницях повинні були проводити опитування від президента. Однак вони були не всюди. Експерти ж вважають, що так званий екзитпол від Зеленського жодної легітимності не матиме.

Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов сказав, що на його дільниці опитувальників від президента не було. Також він вважає таку діяльність незаконною агітацією. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Це просто цинічний та брудний злочин, за який треба відповідати – це підкуп виборців у прямій формі. Президент це назвав екзитполом,

– вважає Бутусов.

Це не мобілізація, – Бутусов

За його словами, він ще перед виборами припускав, що це відбувається для того, щоб "прикрити" купівлю голосів десятків тисяч українців. Він вважає, що таке опитування – "цілковитий фейк" і влада навіть не намагається це приховати.

"Треба називати речі своїми іменами. Це навіть не технологія мобілізації – це підкуп голосів. Особливо, якщо за це нібито волонтерам дають від 800 до 1200 гривень і купують безробітну молодь – це аж ніяк не мобілізація", – переконаний Бутусов.

Крім цього, він додав, що таке опитування – це кримінальний злочин, за який Зеленський повинен заплатити і причетні мають за це відповідати. Бутусов вважає, що така спроба провалилась і це тільки обурило людей.

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5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

Більше – дивіться у відео розмови 24 каналу з Юрієм Бутусовим про опитування Зеленського: