Кандидат на должность городского главы Киева Сергей Притула заявил, что уходит в политику не ради денег, так как имеет деньги для жизни и содержания семьи. Он рассказал, какие люди будут в команде и откуда он берет деньги на предвыборную кампанию.

Об отношении Притулы социологическим исследованиям и зависит ли его команда от влиятельных людей – кандидат в мэры Киева рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте первую часть интервью О покорения Киева и войне с застройщиками: эксклюзивное интервью с Притулой

О команде Притулы

Нужна большая команда. Она есть?

Так, команда есть. И я ею очень горжусь. У меня реально очень крутая команда. На парламентских выборах традиционно люди идут и голосуют за вождей, а не за команды, которые идут за этими вождями. Потом это выходит боком. Мы уже это видим на уровне партии "Слуга народа" и их фракции в парламенте. Люди же на самом деле шли и голосовали за Зеленского, а на его шлейфе в парламент зашли люди, которые каждый день выдают что-то такое, что на голову не лазит.

Я убежден, что для горожан на местных выборах команда будет означать гораздо больше, чем тот человек, который ее ведет. Особенно в том случае, когда людям говорят, что у них нет какого-то управленческого опыта, что совершенно не соответствует действительности в моем случае. Более того, я с большим удовольствием выставлю свою команду, покажу людям с кем я иду.



Сергей Притула / Фото opinionua

Есть уже какие-то примеры? Можно уже сказать хоть несколько первых лиц?

Я не знаю, могу ли я позволить сейчас себе спойлерить, у нас буквально через несколько дней состоится презентация списка в Киевсовет.

Список большой, но хоть первые?

У меня есть товарищ – Роман Васильевич Костенко – сейчас депутат от "Голоса", до этого он был боевым офицером, полковник. Как-то мы с ним общались, он рассказывал одну историю из своей фронтовой жизни. Он говорил: "Мы там лежим в одной землянке, выход, уже очень долго были на ногах. Я начал дремать и медик говорит: "Командир, заварить тебе кофе?". И Рома говорит: "Вообще-то я кофе не очень люблю, но сам факт того, что мне его заварит заместитель министра здравоохранения, заставляет меня согласиться". Этот заместитель министра здравоохранения есть в моей команде, в первой 10-ке (вероятно речь идет о заместителе министра здравоохранения времен Ульяны Супрун Александре Линчевском – 24 канал).

Справка. В 2018 году заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сделал громкое заявление про онкобольных. Он уверял, что якобы они и так умрут. Впоследствии объяснение этих слов предоставил как сам чиновник, так и Минздрав. Подробнее о скандале – читайте здесь.

Полное интервью 24 канала с Сергеем Притулой смотрите в видео:

Есть несколько людей, которых я в принципе могу назвать, это:

► Константин Богатов, депутат Киевсовета. Человек с такими моральными ценностями и принципами, которые я полностью разделяю. У него за спиной Майдан, где он получил тяжелую травму, у него очень обостренное чувство справедливости. Он большой специалист в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, "бьется" за Почайну (реку – 24 канал), чтобы там не случилась экологическая катастрофа. Максимально интересный, активный, умный, профессиональный человек.

►Стас Медведенко – это надежда "Голоса" в Днепровском районе. У нас не так много в стране чемпионов NBA и людей, посвятивших свою жизнь спорту, а по окончании активной спортивной карьеры посвятивших жизнь спорту для общества. И он занимается этими делами в Днепровском районе, мы как раз хотим с его помощью масштабировать это до уровня всей столицы.



Станислав Медведенко и Константин Богатов / Коллаж 24 канала

Была несколько дней назад фотография с Максимом Нефьодовым. Это что-то значит?

Пожалуй, это что-то и значит. Иначе зачем мы тогда с ним встречались и фотографировались? Я думаю, что мы позволим господину Нефьодову лично объяснить, каким образом он хочет присоединиться к моей команды и к кампании.

А таки хочет присоединиться?

Смотрите, вам сегодня повезло. Спойлеры, даем немного эксклюзивов. Нефьодов – это представитель кадров, которыми не разбрасываются. Человек, стоявший за внедрением ProZorro, которое признали лучшей, на сегодня, государственной системой закупок на уровне мировых институтов. Мне кажется, это достаточно хороший показатель для того, чтобы понимать профессионализм человека. Человек, который был первым заместителем министра экономического развития и торговли в, пожалуй, самые трудные времена украинской экономики – с 2015 по 2019 год. В частности, благодаря его деятельности у нас было очень хорошее сотрудничество с международными кредитными институтами и так далее. Да, мы встретились, пообщались, но во что это общение выльется – пусть Макс сам расскажет.

Что будет делать, в случае поражения на выборах

Опять интрига. Если так случится, что выборы мэра вы не выиграете, то в политике останетесь ли вернетесь в шоу-бизнес?

Зачем вы меня сейчас наталкиваете на какие-то сомнения и размышления?

Мы говорим о том, что будет, если вы не выиграете.

Слушайте, я не лезу в драку, если не осознаю, что я там могу победить. Я трезво рассматриваю свои шансы. Я вижу, что сейчас происходит на самом деле на уровне социологических исследований.

К слову. Сергей Притула заявил 11 августа, что идет в мэры Киева от партии "Голос". В политсиле объяснили свое решение.

О социологическом опросе

Кстати, на какие социологические исследования вы ориентируетесь? Есть как минимум 2 разных вида: у одних – вы на 2 месте, а у других – далеко в рейтинге.

Сравните эти 2 исследования, о которых вы говорите, и вы увидите там одну очень интересное различие. Рейтинг Кличко и в первом, и во втором исследовании – одинаковый. Там есть рейтинг других участников – они примерно одинаковы. Есть только 1 человек, у которого рейтинг в 2 исследованиях отличается в 2 раза. Я не верю в такие случайности, я понимаю, почему подобная история может происходить.

Также недавно вышло еще одно интересное социологическое исследование. Там была представлена ​​очень интересная социология. Очевиден тот факт, что эту социологию заказывал Кличко и там мы увидели следующее: был показано рейтинг партий, у которых есть шансы войти в Киевсовет. Там был показан уровень недоверия к президенту Зеленского и уровень доверия к действующему городскому главе. Однако там не было показано самого интересного – рейтинга кандидатов на мэрский пост. Вы же знаете, что тот, кто платит деньги, тот и решает, что можно выставить в публичную плоскость, а что – нет. И почему заказчик этого исследования не выставил последний пункт, о котором я говорю, – ответ на этот вопрос для меня очевиден.

Справка. Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новые данные о поддержке кандидатов на должность мэра Киева. Лидером в рейтинге является Виталий Кличко, его готовы поддержать 43,6% украинцев, которые определились. На втором месте – Сергей Притула, за него готовы проголосовать 9,8% граждан. Замыкает тройку лидеров Ирина Верещук – 6,9% поддержки.

Как долго Притула будет в политике

Останетесь ли вы в политике?

Останусь ли я в политике? Я останусь в политике в любом случае, потому что сейчас это то, чему я собираюсь посвятить лет "надцать".

"Надцать" даже?

Да. Мне эта тема, сфера вовлеченности интересна.

Почему?

Потому что все очень просто – мы возвращаемся к вашему первому вопросу и лозунгу "Я здесь живу". Потому что, это вопрос личной ответственности. У каждого человека есть несколько вариантов, как что-то изменить вокруг себя.



Сергей Притула / Фото Голос

Один из вариантов – это делегировать свои полномочия через депутатов местных советов или законодательного органа и наблюдать, справляются ли они с возложенными на них ожиданиями.

Другое дело, это когда ты годами сидишь и ждешь, что что-то наконец может случится к лучшему, а оно не происходит в тех масштабах, на которые ты рассчитываешь. Будучи человеком, который собирается дальше жить в Украине, работать и детей здесь растить, ты понимаешь, что, пожалуй, стоит свой опыт, который ты получил на различных других территориях, перенести в систему государственного управления или местного самоуправления. И попробовать менять это, прилагая собственные усилия. Поэтому политическая вовлеченность для меня сейчас крайне интересна.

Все украинские политики, которые начинают карьеру, через некоторое время страдают от одного – они теряют популярность. Вы, как человек уже популярный, не боитесь этого?

Потерять популярность в связи с чем?

Любовь людей, любовь украинцев. Я объясню, почему задаю этот вопрос. Алгоритм достаточно прост: для того, чтобы в Украине стать успешным политиком, надо наобещать много. Выполнить это почти всегда невозможно.

Да, и это потом выходит боком людям.

Это потом выходит боком. А если не обещать – очень сложно стать политиком

Я никогда не обещаю того, чего не могу сделать – это во-первых. А во-вторых, в смысле человеческой любви и ее потери, у меня были уже какие-то случаи подобного опыта. И здесь стоит вопрос: чью именно ты любовь хочешь или можешь потерять и будешь ли ты об этом жалеть? Когда я на Национальном отборе Евровидения спрашивал MARUV "каково это, представлять государство на международном музыкальном конкурсе, если ты гастролирует на территории агрессора, и не нивелируешь ли ты таким образом всю эту историю" – так мне после этого писали тысячи обиженных фанатов и проклинали меня. Рассказывали мне, что я какое-то "чмо" и тому подобное. Жалею ли я о том, что потерял их любовь? Ни в коем случае!

О чем идет речь Финалистка MARUV в прямом эфире Нацотбора Евровидение ответила, чей Крым

Я остался верен своим принципам, своему отношению к людям, которые гастролируют на территории страны агрессора, которые терпят то, против чего мы боремся. Поступил бы я еще раз так, если бы была такая возможность? Да, конечно, поступил бы. Я считаю, что человеческая любовь, ее присутствие или отсутствие, оно является результатом твоих действий и твоих поступков. Всем понравиться, очевидно, невозможно. Но я точно знаю, на какой контингент людей я рассчитываю. И надеюсь, что те ценности, которых я придерживаюсь, ради которых я живу и которые пытаюсь распространять, что они объединят вокруг меня очень большое количество людей. В принципе, этот процесс уже происходит.

Про финансовую "подушку"

Я смотрел несколько ваших интервью, блоги. Вы говорите, что ваш финансовый запас подходил к концу уже в конце лета. Политика – это не совсем прибыльное дело.

Вы немного вырываете из контекста. Я объясню.

Возможно.

Нет, я лично достаточно обеспеченный мужчина и вполне далеко не бедный.

Не сомневаюсь.

Я всю жизнь работаю с лет 16, и чего-то достиг, что-то имею. То, о чем вы говорите, это шла речь о бюджете коллектива, который я возглавлял до 11 августа. Когда я объявил о походе на выборы городского главы Киева, через несколько дней я сделал еще одно заявление, что покидаю свой коллектив, отхожу от него. Это опять же вопрос к тому, надолго ли я в политику – да, я надолго, я мосты посжигал, у меня нет корпоративной деятельности, у меня нет уже гастролей с "Варьятами". Там еще остается работа на "Новом канале" телеведущего. В тот самый день, когда я выиграю выборы городского главы, я приду на "Новый канал", угощу людей кофе и пирожками. Это будет в знак того, что я прощаюсь и благодарю их за 12 лет замечательной сотрудничества.

Стоит прочитать Притула рассказал, почему решил идти в мэры Киева и что планирует делать в должности

В любом случае, политика – дело достаточно неприбыльное, если это честная политика. На что жить? Вы с собой ведете большую команду. За что жить им?

Во-первых, у меня действительно неплохая финансовая "подушка". Во-вторых, у моей жены совсем неплохие прибыли также. Она – продюсер в проект "Нового канала". У нее высокая зарплата. Мы эту тему проговаривали с ней неоднократно. Вы думаете, что очень легко принимать такие решения, когда женщина говорит: "Мы сможем с тобой летать куда-то за границу?". Я говорю: "Это будет крайне трудно, ведь, если я с тобой полечу в Вену на кофе, а в Киеве где-то прорвет теплотрассу, мне придется первым же рейсом возвращаться обратно. Поэтому найдем для себя интересные места в Украине для отдыха".

Поэтому за финансовую сторону – нет, точно не переживайте. Еще 4 – 5 лет назад, когда меня спрашивали, почему я не иду в политику, я говорил: "Потому что у меня еще нет такого состояния, чтобы я сам гарантировал себе, что я не искушусь на что-то". Сейчас я почувствовал, что все, теперь можно.

С Вами понятно. А команда? Если Вы ведете депутатов в городской совет, муниципальные депутаты не получают заработной платы. За что эти люди должны жить?

Вы сами ответили. Они не получают заработной платы как депутаты Киевсовета. Депутатами Киевсовета они работают на общественных началах. В тот самый момент, имея какой-то постоянный заработок. В команде есть IT-предприниматели, адвокаты, люди из области бизнеса, из медицины, управления медицинских структур. У них есть нормальная работа. Там все люди счастливы.

Откуда деньги на предвыборную кампанию?

Пожалуйста, спросите у наших штабных друзей. Они Вам дадут четкий ответ, который потом еще и будет обнародован в отчете НАПК. У нас есть обеспечение со стороны государства как парламентской партии. Конечно, есть сильная помощь от людей из малого и среднего бизнеса на счета киевского центра. У нас нет какого-то "дяди" или "тети" со стороны финансово-промышленных групп, которые пришли, принесли 2 миллиона долларов кэшем и сказали: "Теперь поговорим, как вы это будете отрабатывать". Это для меня очень большое облегчение, мне удается не привлекать средства каких-то токсичных людей. Я бы откровенно этого не пережил, я бы чувствовал себя дискомфортно. И не факт, что я бы пошел на эту кампанию, если бы я знал, что из-за финансирования кампании могут быть какие-то обязательства перед застройщиками, например. У меня ни в команде таких нет, ни среди спонсоров таких нет и не будет.



Кандидат в мэры Киева Сергей Притула / Фото vinbazar

Сколько стоит предвыборная кампания? Уже известно?

Я не готов сейчас Вам подтвердить какую-то окончательную цифру. Я должен посоветоваться с людьми, которые как раз и оперируют этими потоками. Однозначно это, пожалуй, миллионы гривен.

Через 5 лет, когда срок городского главы закончится, Вы бы хотели быть депутатом, министром, возможно, президентом?

Я думаю, что нужно дожить до того дня, посмотреть по результатам сделанной мною работы. И от достижений уже отталкиваться.