Кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула заявив, що йде у політику не заради грошей, адже точно має гроші для життя та утримання сім'ї. У другій частині інтерв'ю він розповів, які люди будуть у його команді та звідки бере гроші на передвиборчу кампанію.

Про ставлення Притули до соціологічних досліджень та чи залежить його команда від впливових людей – кандидат у мери Києва розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Про команду Притули

Потрібна чимала команда. Вона є?

Так, команда є. І я нею страшенно пишаюся. У мене реально дуже крута команда. На парламентських виборах традиційно люди йдуть і голосують за вождів, а не за команди, які йдуть за цими вождями. Потім це вилазить боком. Ми вже це бачимо на рівні партії "Слуга народу" і їх фракції в парламенті. Люди ж насправді йшли й голосували за Зеленського, а на його шлейфі в парламент зайшли люди, які кожного дня видають щось таке, що на голову не налазить.

Я переконаний, що для містян на місцевих виборах команда буде означати набагато більше, аніж та людина, яка її веде. Особливо в тому випадку, коли людям закидають, що в них немає якогось управлінського досвіду, що зовсім не відповідає дійсності в моєму випадку. Ба більше, я з великим задоволенням виставлю свою команду, покажу людям з ким я йду.



Сергій Притула / Фото opinionua

Є вже якісь приклади? Можна вже сказати хоч кілька перших осіб?

Я не знаю, чи я можу дозволити зараз собі спойлерити, бо в нас буквально за кілька днів відбудеться презентація списку до Київради.

Список великий, але хоч перші?

У мене є товариш – Роман Васильович Костенко – зараз депутат від "Голосу", до цього він був бойовим офіцером, полковник. Якось ми з ним спілкувалися, він розказував одну історію зі свого фронтового життя. Він казав: "Ми там лежимо в одній землянці, вихід, уже дуже довго були на ногах. Я почав дрімати і медик каже: "Командир, заварити тобі кави?". І Рома каже: "Взагалі-то я каву не дуже люблю, але сам факт того, що мені її заварить заступник міністра охорони здоров'я, заставляє мене погодитись". Оцей заступник міністра охорони здоров'я є в моїй команді, у першій 10-ці (ймовірно йдеться про заступника міністра охорони здоров'я часів Уляни Супрун Олександра Лінчевського – 24 канал).

Довідка. У 2018 році заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зробив гучну заяву щодо онкохворих. Він запевнив, що нібито вони й так помруть. Згодом пояснення цих слів надав як сам чиновник, так і МОЗ. Детальніше про скандал – читайте тут.

Повне інтерв'ю 24 каналу з Сергієм Притулою дивіться у відео

Є кілька людей, яких я в принципі можу назвати, це:

► Костянтин Богатов, депутат Київради. Людина з такими моральними цінностями і принципами, які я повністю поділяю. У нього за спиною Майдан, де він отримав важку травму, у нього дуже загострене почуття справедливості. Він є великим фахівцем в питаннях житлово-комунального господарства, "б'ється" за Почайну (річку – 24 канал), щоб там не було екологічної катастрофи. Максимально цікавий, активний, розумний, фаховий чоловік.

►Стас Медведенко – це надія "Голосу" в Дніпровському районі. У нас не так багато в країні чемпіонів NBA і людей, які присвятили своє життя спорту, а по закінченню активної спортивної кар'єри присвятили життя спорту для громади. І він займається цими справами в Дніпровському районі, ми якраз хочемо з його допомогою масштабувати це до рівня всієї столиці.



Станіслав Медведенко та Костянтин Богатов / Колаж 24 каналу

Була кілька днів тому фотографія з Максимом Нефьодовим. Це щось означає?

Мабуть, це щось таки й означає. Бо навіщо ми тоді з ним зустрічались і фотографувались? Я думаю, що ми дозволимо пану Нефьодову особисто пояснити, у який спосіб він хоче долучитися до моєї команди і до кампанії.

А таки хоче долучитися?

Дивіться, вам сьогодні пощастило. Спойлери, даємо трішки ексклюзивів. Нефьодов – це представник кадрів, якими не розкидаються. Людина, яка стояла за впровадженням ProZorro, яке визнали найкращою, станом на сьогодні, державною системою закупівель на рівні світових інституцій. Мені здається, це достатньо хороший показник для того, щоб розуміти фаховість людини. Людина, яка була першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в, мабуть, найважчі часи української економіки – з 2015 по 2019 рік. Зокрема, завдяки його діяльності у нас була дуже хороша співпраця з міжнародними кредитними інститутами і так далі. Так, ми зустрілися, поспілкувалися, але у що це спілкування виллється – нехай Макс сам розкаже.

Що робитиме, у разі поразки на виборах

Знову інтрига. Якщо так трапиться, що вибори мера ви не виграєте, то в політиці залишитесь чи повернетесь у шоу-бізнес?

Навіщо ви мене зараз наштовхуєте на якісь сумніви та роздуми?

Ми говоримо про те, що буде, якщо ви не виграєте.

Слухайте, я не лізу в бійку, якщо не усвідомлюю, що я там можу перемогти. Я тверезо розглядаю свої шанси. Я бачу, що зараз відбувається насправді на рівні соціологічних досліджень.

До слова. Сергій Притула заявив 11 серпня, що йде у мери Києва від партії "Голос". У політсилі пояснили своє рішення.

Про соціологічне опитування

До речі, на які соціологічні дослідження ви орієнтуєтесь? Є як мінімум 2 різних види: в одних – ви на 2 місці, а в інших – далеко у рейтингу.

Порівняйте ті 2 дослідження, про які ви говорите, і ви побачите там одну дуже цікаву відмінність. Рейтинг Кличка є і в одному, і в іншому дослідженні – однаковісінький. Там є рейтинг інших учасників – вони теж приблизно однакові. Є тільки 1 людина, в якої рейтинг у 2 дослідженнях відрізняється у 2 рази. Я не вірю у такі випадковості, я розумію, чому подібна історія може відбуватися.

Також нещодавно вийшов ще одне цікаве соціологічне дослідження. Там була представлена дуже цікава соціологія. Очевидним є той факт, що цю соціологію замовляв Кличко і там ми побачили таке: було показано рейтинг партій, які мають шанси увійти в Київраду. Там було показано рівень недовіри до президента Зеленського і рівень довіри до чинного міського голови. Однак там не було показано найцікавішого – рейтингу кандидатів на мерську посаду. Ви ж знаєте, що той, хто платить гроші, той і вирішує, що можна виставити у публічну площину, а що – ні. І чому замовник цього дослідження не виставив останній пункт, про який я говорю, – відповідь на це запитання для мене є очевидною.

Довідка. Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нові дані щодо підтримки кандидатів на посаду мера Києва. Лідером у рейтингу є Віталій Кличко, його готові підтримати 43,6% українців, які визначились. На другому місці – Сергій Притула, за нього готові проголосувати 9,8% громадян. Закриває трійку лідерів Ірина Верещук – 6,9% підтримки.

Як довго Притула буде в політиці

Чи залишитесь ви в політиці?

Чи залишуся я в політиці? Я залишуся в політиці у будь-якому разі, тому що зараз це те, чому я збираюсь присвятити "надцять".

"Надцять" навіть?

Так. Мені ця тема, сфера залученості цікава.

Чому?

Тому що все дуже просто – ми повертаємось до вашого першого запитання і гасла "Я тут живу". Тому що, це питання особистої відповідальності. У кожної людини є кілька варіантів, як щось змінити навколо себе.



Сергій Притула / Фото Голос

Один із варіантів – це делегувати свої повноваження через депутатів місцевих рад чи законодавчого органу і спостерігати, чи справляються вони з покладеними на них сподіваннями.

Інша справа, це коли ти роками сидиш і чекаєш, що щось нарешті може відбутися на краще, а воно не відбувається в тих масштабах, на які ти розраховуєш. Будучи людиною, яка збирається далі жити в Україні, працювати і дітей тут ростити, ти розумієш, що, мабуть, варто свій досвід, який ти здобув на різних інших теренах, перенести в систему державного управління чи місцевого самоуправління. І спробувати змінювати це, докладаючи власних зусиль. Тому політична залученість для мене зараз є вкрай цікавою.

Усі українські політики, які починають кар'єру, через деякий час страждають через одне – вони втрачають популярність. Ви, як людина вже популярна, не боїтесь цього?

Втратити популярність у зв'язку з чим?

Любов людей, любов українців. Я поясню, чому ставлю це питання. Алгоритм достатньо простий: для того, щоб в Україні стати успішним політиком, треба наобіцяти багато. Виконати це майже завжди нереально.

Так, і це потім вилазить боком людям.

Це потім вилазить боком. А якщо не обіцяти – дуже складно стати політиком

Я ніколи не обіцяю того, чого не можу зробити – це по-перше. А по-друге, в сенсі людської любові та її втрати, в мене були вже якісь випадки подібного досвіду. І тут стоїть питання: чию саме ти любов хочеш чи можеш втратити і чи будеш ти за цим шкодувати? Коли я на Національному відборі Євробачення запитував MARUV "як це воно, представляти державу на міжнародному музичному конкурсі, якщо ти гастролюєш на території агресора, і чи не нівелюєш ти у такий спосіб всю цю історію" – так мені після цього писали тисячі ображених фанатів і кляли мене. Розказували мені, що я якесь "чмо" і тому подібне. Чи шкодую я за тим, що втратив їхню любов? В жодному разі!

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Я залишився вірним своїм принципам, своєму ставленню до людей, які гастролюють на території країни агресора, які толерують те, проти чого ми боремося. Чи зробив би я ще раз, якби була така можливість? Так, звичайно, зробив би. Я вважаю, що людська любов, її присутність чи відсутність, вона є результатом твоїх дій і твоїх вчинків. Усім сподобатися, очевидно, неможливо. Але я точно знаю, на який контингент людей я розраховую. І сподіваюсь, що ті цінності, які я маю, заради яких я живу і які намагаюсь поширювати, що вони об'єднають навколо мене дуже велику кількість людей. В принципі, цей процес відбувається вже.

Про фінансову "подушку"

Я дивився декілька ваших інтерв’ю, блоги. Ви кажете, що ваш фінансовий запас підходив до кінця вже наприкінці літа. Політика – це не зовсім прибуткова річ.

Ви трішки вириваєте з контексту. Я поясню.

Можливо.

Ні, я особисто достатньо забезпечений чоловік і геть далеко не бідний.

Не сумніваюсь.

Я все життя працюю, з років 16, і чогось досягнув, щось маю. Те, про що ви говорите, це йшла мова про бюджет колективу, який я очолював до 11 серпня. Коли я оголосив про похід на вибори міського голови Києва, через декілька днів я зробив ще одну заяву, що залишаю свій колектив, відходжу від нього. Це знову ж таки питання до того, чи я надовго у політику – так, я надовго, я мости поспалював, у мене немає корпоративної діяльності, у мене немає вже гастролей з "Вар'ятами". Там ще залишається робота на "Новому каналі" телеведучого. У той самий день, коли я виграю вибори міського голови, я прийду на "Новий канал", пригощу людей кавою і пиріжками. Це буде в знак того, що я прощаюсь і дякую їм за 12 років чудової співпраці.

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В будь-якому разі, політика – справа достатньо неприбуткова, якщо це чесна політика. За що жити? Ви з собою ведете велику команду. За що жити їм?

По-перше, в мене дійсно непогана фінансова "подушка". По-друге, в моєї дружини зовсім непогані прибутки також. Вона – продюсер в проєкті "Нового каналу". В неї висока зарплата. Ми цю тему проговорювали з нею неодноразово. Ви думаєте, що дуже легко приймати такі рішення, коли жінка каже: "Ми зможемо з тобою літати десь за кордон?". Я кажу: "Це буде вкрай важко, адже, якщо я з тобою полечу у Відень на каву, а в Києві десь прорве теплотрасу, мені прийдеться першим же рейсом повертатись назад. Тому знайдімо для себе цікаві місця в Україні для відпочинку".

Тому за фінансовий бік – ні, точно не переживайте. Ще 4 – 5 років тому, коли мене запитували, чому я не йду у політику, я казав: "Тому що в мене ще немає таких статків, щоб я сам гарантував собі, що я не спокушусь на щось". Зараз я відчув, що все, тепер можна.

З Вами зрозуміло. А команда? Якщо Ви ведете депутатів у міську раду, муніципальні депутати не отримують заробітної плати. За що ці люди повинні жити?

Ви самі відповіли. Вони не отримують заробітної плати як депутати Київради. Депутатами Київради вони працюють на громадських засадах. В той самий момент, маючи якийсь сталий заробіток. В команді є ІТ-підприємці, адвокати, люди з царини бізнесу, з медицини, управління медичних структур. У них є нормальна робота. Там всі люди щасливі.

Звідки гроші на передвиборчу кампанію?

Будь ласка, запитайте у наших штабних друзів. Вони Вам дадуть чітку відповідь, яка потім ще й буде оприлюднена у звіті НАЗК. У нас є забезпечення з боку держави як парламентської партії. Звичайно, є сильна допомога від людей з малого та середнього бізнесу на рахунки київського осередку. В нас немає якогось "дяді" чи "тьоті" з боку фінансово-промислових груп, які б прийшли, принесли 2 мільйони доларів кешом і сказали: "Тепер поговоримо, як ви це будете відпрацьовувати". Це для мене дуже велике полегшення, мені вдається не залучати кошти якихось токсичних людей. Я б відверто цього не пережив, я б відчував себе дискомфортно. І не факт, що я б пішов на цю кампанію, якби я знав, що через фінансування кампанії можуть бути якісь зобов'язання перед забудовниками, наприклад. В мене ні в команді таких немає, ні серед спонсорів таких немає і не буде.



Кандидат у мери Києва Сергій Притула / Фото vinbazar

Скільки коштує передвиборча кампанія? Вже відомо?

Я не готовий зараз Вам підтвердити якусь остаточну цифру. Я мушу порадитися з людьми, які якраз і оперують цими потоками. Однозначно що це, мабуть, мільйони гривень.

Через 5 років, коли термін міського голови закінчиться, Ви б хотіли бути депутатом, міністром, можливо, президентом?

Я думаю, що потрібно дожити до того дня, подивитись за результатами зробленої мною роботи. І від здобутків вже відштовхуватися.