На Донбассе много "заробитчан с оружием", поэтому выборы там невозможны, – Кравчук
Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированном Донбассе проводить нельзя. Причина, по его словам, в том, что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.
Платит боевикам на Донбассе тот, кто их приглашает – страна-агрессор, заявил Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".
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Когда стреляют, выборы проводить нельзя,
– отметил Кравчук.
И добавил, что не знает, кто поехал бы на Донбасс наблюдателем, когда там "не просто боевики, там так называемые добровольцы".
В частности, среди них могут быть люди из Бразилии, Киргизии.
По мнению Кравчука, они приехали на Донбасс, чтобы зарабатывать деньги. Боевики не защищают украинскую землю, но и не хотят ее захватить.
Она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие,
– добавил глава делегации.
К слову, ранее новый глава украинской делегации назвал свои позиции по Донбассу. Он заявил, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины. В то же время озвучил ряд красных линий: вопрос границы, суверенитета, потери независимости, территориальной целостности.
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Местные выборы 2020: что известно
- Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Украинские власти рассчитывали на то, что в этом году удастся провести выборы на оккупированном Донбассе вместе с остальными регионами страны.
- Впрочем все идет к тому, что этот шаг фактически становится невозможным. Ведь до выборов осталось примерно 2 месяца, а безопасность и гуманитарная ситуация не соответствуют возможности их проведения.
- Кроме того, ЦИК приняла решение о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.