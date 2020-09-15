Выборы возле передовой на Донбассе: в ЦИК объяснили, почему это пока нереально
Решение ЦИК о невозможности проведения местных выборов в отдельных сельских и городских советах на Донбассе является законным, поскольку основывается на соответствующих выводах военно-гражданских администраций. Так считают в ЦИК, впрочем, одновременно добавляют: ситуация еще может измениться.
Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Как пояснил председатель ЦИК Олег Диденко, комиссии поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА об избирательных участках, на которых возможно или невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.
ВГА свои выводы о невозможности проведения выборов основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесено вопрос безопасности.
"ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Безопасность, прежде всего", – уточнил он.
Поэтому, как отметил Диденко, решение Центральной избирательной комиссии является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах ВЦА.
В то же время, глава ЦИК не исключил, что в случае улучшения ситуации выборы в этих отдельных общинах на Донбассе состоятся вовремя.
Ситуация безопасности может измениться, и если до начала избирательного процесса в комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут пройти даже 25 октября 2020,
– добавил он.
Заметим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что решение о не назначении выборов в 18 ОТГ на Донбассе "вызывает обеспокоенность". Она требует в ЦИК предоставить ей копии документов, на основании которых члены комиссии приняли такое решение.
Местные выборы в Украине в 2020 году: коротко
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.
- Голосование состоится по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.
- Украинские власти рассчитывали на то, что в этом году удастся провести выборы на оккупированном Донбассе вместе с остальными регионами страны.
- Впрочем, все идет к тому, что этот шаг фактически становится невозможным. Ведь до выборов осталось около 2 месяцев, а политика безопасности и гуманитарная ситуации не соответствуют возможности их проведения.