В Комитете избирателей Украины рассказали о политических партиях, которые начали агитацию до того, как это официально можно делать. Оказалось, что нарушают нормы избирательного кодекса большинство известных украинских партий.

По данным Комитета избирателей Украины, фактическую агитацию проводят уже 16 политических партий. Об этом сообщил аналитик КИУ Денис Рыбачок, пишет 24 канал.

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Активная рекламная кампания ведется уже от имени таких партий:

"Слуга народа"

"За будущее!"

"Победа Пальчевского"

"Батькивщина"

"Свобода"

"Украинская галицкая партия"

"Пропозиція"

"Оппозиционная платформа – За Жизнь"

"Сила людей"

"Демократична сокира"

"Духовная Украина"

"Европейская солидарность"

"Родная страна"

"Европейская партия Украины"

"Родной дом"

"Нові обличчя".

Проблема в том, отмечает Рыбачок, что избирательный кодекс четко определяет: когда можно агитировать и когда – нет.

Со следующего дня, когда партию или кандидата будет зарегистрировано – только тогда можно проводить агитацию. До этого срока агитация не разрешена,

– напомнили в КИУ.

То, что уже есть агитация от кандидатов, которые не зарегистрировались – концептуальная ошибка выборов в Украине. Поскольку возникает вопрос: за какие средства эта агитационная реклама оплачивается, ведь за избирательным кодексом агитматериалы должен оплачивать избирательный фонд. Получается, что затраты на это идут мимо законодательства.

Какую агитацию уже наблюдали в КИУ:

наружная реклама на билбордах,

рекламные посты в социальных сетях,

антиреклама и повреждения агитационных бордов других кандидатов.

Местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Недавно за это проголосовала Верховная Рада, а президент подписал изменения в избирательное законодательство.