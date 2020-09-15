У Комітеті виборців України розповіли про політичні партії, що розпочали агітацію до того, як це офіційно можна робити. Виявилося, що порушують норми виборчого кодексу більшість відомих українських партій.

За даними Комітету виборців України, фактичну агітацію проводять уже 16 політичних партій. Про це повідомив аналітик КВУ Денис Рибачок, пише 24 канал.

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Активна рекламна кампанія ведеться вже від імені таких партій:

"Слуга народу"

"За майбутнє!"

"Перемога Пальчевського"

"Батьківщина"

"Свобода"

"Українська галицька партія"

"Пропозиція"

"Опозиційна платформа – За Життя"

"Сила людей"

"Демократична сокира"

"Духовна Україна"

"Європейська солідарність"

"Рідна країна"

"Європейська партія України"

"Рідний дім"

"Нові обличчя".

Проблема у тому, зазначає Рибачок, що виборчий кодекс чітко визначає: коли можна агітувати і коли – ні.

Від наступного дня, коли партію чи кандидата буде зареєстровано – тільки тоді можна проводити агітацію. До цього терміну агітація не дозволена,

– нагадали у КВУ.

Те, що вже є агітація від кандидатів, які не зареєструвалися – концептуальна помилка виборів в Україні. Оскільки постає питання: за які кошти ця агітаційна реклама оплачується, адже за виборчим кодексом агітматеріали має оплачувати виборчий фонд. Виходить, що витрати на це йдуть повз законодавство.

Яку агітацію вже спостерегли у КВУ:

зовнішня реклама на білбордах,

рекламні пости у соціальних мережах,

антиреклама і пошкодження агітаційних бордів інших кандидатів.