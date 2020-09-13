Не расслабляться и готовиться к местным выборам. Об этом заявил Президент Украины после завершения голосования на парламентских. И несмотря на то, что они должны состояться в 2020 году, большинство в Верховной Раде позволяет руководителю страны изменить электоральную дату.

"Не расслабляться, прежде всего, есть смысл "Слуге народа", – говорят эксперты. Вдохновленная предварительным победами "Зе-партия" может взять под контроль всю власть.

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Ведь после успешных местных выборов сможет влиять на местные, районные и областные советы. А еще городских, сельских, поселковых голов и старост объединенных территориальных общин. И социологи прогнозируют, что такой сценарий вполне реалистичен.

На этой инерции они бы выиграли тоже. В мажоритарных округах люди даже не знали фамилий тех, кто баллотируется. Заранее искали представителя от "Слуги народа",

– рассказала председатель фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Однако на местных выборах успех повторить значительно сложнее. Ведь избиратели будут голосовать за тех, кто уже зарекомендовал себя поступками.

Местные выборы – это местная проблематика. Местные выборы – это местные лидеры. Люди, которых знают в лицо, которые ходят по тем же улицам,

– пояснил руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Однако найти кандидатов для местных выборов за считанные месяцы – задача еще то. И не только для "Слуги народа", но и других партий. К тому же, в регионах продолжают формировать объединенные территориальные общины. Поэтому менять власть на начальном этапе население не настроено.

"Я не могу сказать, что люди не довольны, что избиратели недовольны. Избиратели воспринимают власть как нечто одно единое целостное. Избиратели оценивают, что в их общинах жизнь идет хорошо", – заявила политолог Оксана Дащакивская.



Оксана Дащакивская

Активист из Харькова добавляет, что местные жители, и украинцы в целом, выборами сыты по горло.

Два тура президентских выборов, потом парламентские выборы, и явка показывает усталость людей. Поэтому, если выборы будут осенью, то явка будет еще ниже, чем на парламентских,

– сообщил активист и юрист Игорь Черняк.



Игорь Черняк

Эксперты сходятся во мнении, что нет юридических оснований провести местные выборы на год раньше. В Европейском Союзе предусмотрительно посоветовали Украине подождать до 2020 года. Ведь сначала нужно сформировать правительство и определиться с политикой децентрализации. А когда реформа будет воплощена, только тогда выбирать на места новой власти.

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К тому же, выборы – это всегда дорого. С уже истощенного бюджета нужно, по самым скромным подсчетам, миллиард гривен. Поэтому придется урезать расходы. Например, из денег на дороги и из других инфраструктурных проектов.