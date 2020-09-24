Предвыборная кампания – в самом разгаре, а неприятным свидетельством этого в Винницкой области стала драка двух кандидатов в депутаты. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку, в результате которой один участник попал в больницу, а другой – в полицию.

О конфликте, причиной которого стали предстоящие выборы, пишет Национальная полиция Украины. Смотрите также Где в Украине прогнозируют "самую грязную" избирательную кампанию: список городов Что известно о драке между кандидатами в депутаты: Инцидент произошел в Калиновском районе Винницкой области. Его участники: действующий кандидат райсовета, который баллотируется в Калиновский ОТГ, депутат Винницкого областного совета и кандидат в депутаты облсовета.

Так, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета. По его словам, к нему домой вечером приехал депутат Винницкого областного совета вместе с еще одним кандидатом в депутаты облсовета.

Во время беседы между политиками возник серьезный спор, связанный с избирательной кампанией. Во время нее кандидат в депутаты облсовета ударил депутата райсовета кулаком в голову. Тот, в свою очередь, принялся бить автомобиль, на котором приехали его гости.

Свидетелем происшествия стал помощник депутата райсовета. Он выстрелил вверх из пистолета, чтобы участники потасовки успокоились. Следовательно, пострадавшего депутата Калиновского райсовета отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его обидчика задержали правоохранители. Тем временем поврежденный автомобиль поместили на арестплощадку. Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Виновникам инцидента грозит до 4 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. Актуально Секонд-хенд и воздушные шары: как кандидаты пытаются подкупить украинцев перед выборами Обратите внимание! Полиция призывает всех участников избирательного процесса решать спорные вопросы исключительно в рамках закона и обещают пресекать любые попытки нарушения законодательства независимо от принадлежности к политическим партиям.