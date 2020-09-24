В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: один – в больнице, другого – задержали
Предвыборная кампания – в самом разгаре, а неприятным свидетельством этого в Винницкой области стала драка двух кандидатов в депутаты. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку, в результате которой один участник попал в больницу, а другой – в полицию.
О конфликте, причиной которого стали предстоящие выборы, пишет Национальная полиция Украины.
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Что известно о драке между кандидатами в депутаты:
- Инцидент произошел в Калиновском районе Винницкой области. Его участники: действующий кандидат райсовета, который баллотируется в Калиновский ОТГ, депутат Винницкого областного совета и кандидат в депутаты облсовета.
- Так, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета. По его словам, к нему домой вечером приехал депутат Винницкого областного совета вместе с еще одним кандидатом в депутаты облсовета.
- Во время беседы между политиками возник серьезный спор, связанный с избирательной кампанией. Во время нее кандидат в депутаты облсовета ударил депутата райсовета кулаком в голову. Тот, в свою очередь, принялся бить автомобиль, на котором приехали его гости.
- Свидетелем происшествия стал помощник депутата райсовета. Он выстрелил вверх из пистолета, чтобы участники потасовки успокоились.
Следовательно, пострадавшего депутата Калиновского райсовета отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его обидчика задержали правоохранители. Тем временем поврежденный автомобиль поместили на арестплощадку.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Виновникам инцидента грозит до 4 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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