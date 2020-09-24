Передвиборча кампанія – у самому розпалі, а неприємним свідчення цього на Вінниччині стала бійка двох кандидатів у депутати. Словесна перепалка між чоловіками переросла у сутичку, в результаті якої один учасник потрапив до лікарні, а інший – до поліції.

Про конфлікт, причиною якого стали майбутні вибори, пише Національна поліція України. Дивіться також Де в Україні прогнозують "найбруднішу" виборчу кампанію: список міст Що відомо про бійку між кандидатами у депутати: Інцидент трапився у Калинівському районі Вінницької області. Його учасники: діючий кандидат райради, який балотується до Калинівської ОТГ, депутат Вінницької обласної ради та кандидат у депутати облради.

Так, до поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради. За його словами, до нього додому ввечері приїхав депутат Вінницької обласної ради разом із ще одним кандидатом в депутати облради.

Під час бесіди між політиками виникла серйозна суперечка, пов’язана з виборчою кампанією. Під час неї кандидат у депутати облради вдарив депутата райради кулаком в голову. Той, своєю чергою, взявся гамселити автомобіль, на якому приїхали його гості.

Свідком події став помічник депутата райради. Він вистрілив вгору з пістолета, аби учасники колотнечі заспокоїлися. Відтак, потерпілого депутата Калинівської райради відправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Його кривдника натомість затримали правоохоронці. Тим часом пошкоджений автомобіль помістили на арештмайданчик. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Винуватцям інциденту загрожує до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Актуально Секонд-хенд і повітряні кулі: як кандидати намагаються підкупити українців перед виборами Зверніть увагу! Поліція закликає усіх учасників виборчого процесу вирішувати спірні питання виключно в рамках закону та обіцяють припиняти будь-які спроби порушення законодавства незалежно від приналежності до політичних партій.