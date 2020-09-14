Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для их проведения на оккупированном Донбассе. В то же время в парламенте действительно зарегистрировано такое постановление.

Украина уведомила Россию, Германию и Францию ​​о наличии такого постановления. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает 24 канал.

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По словам Ермака, никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах не было.

И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента,

– отметил Ермак.

Он также уточнил, что теперь судьбу зарегистрированного депутатом от "Слуги народа" Александром Качурой постановления будут решать в зале Верховной Рады.

Что этому предшествовало

После переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

В Кремле считают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены другие условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Проблема с выборами на оккупированном Донбассе: что нужно знать

Россия требует сначала провести выборы на Донбассе согласно минскими соглашениями, а контроль над границей оккупанты вернут Украине позже.

Украина же имеет другую позицию: сначала убрать оккупационные войска, вернуть границу (то есть, обеспечить безопасность в регионе), а уже потом проводить выборы. Ведь если граница будет контролировать Россия, она будет, как и раньше, поставлять боевикам деньги, оружие и тому подобное. В то же время это делает невозможным проведение демократических и мирных выборов в регионе.

Отметим, что пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году замечает, что в Донецке и Луганске выборы провести невозможно, пока там война и неконтролируемая Украиной граница с Россией.

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