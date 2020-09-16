Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что считает вполне логичным, чтобы выборы осенью состоялись на всей территории Украины, а в частности и на Донбассе. Впрочем для этого есть несколько условий, без выполнения которых это будет невозможным.

Со своей стороны украинская власть готова выполнить все договоренности, которые были достигнуты, прежде всего в Париже, отметил Андрей Ермак во время своего брифинга.

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У нас есть чяіткий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти на всей территории Украины. Согласно украинским законам. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах,

– подчеркнул глава ОПУ.

По его словам, компромиссы могут быть во время переговоров, но это уже неоднократно обсуждалось.

"Я уже говорил и буду говорить, что готов говорить со всеми патриотическими адекватными разумными силами в этой стране. Если надо будет 10-20 раз повторить, например, что такое формула Штайнмайера или какой у нас план, я буду говорить со всеми", – заверил Андрей Ермак.

В частности, это касается и политических сил в парламенте, и общества. Мол, нет никого, с кем власть сегодня не готова говорить, объясняя свою позицию.

К слову: Выборы на Донбассе планируем провести на 100% по украинскому законодательству, – Ермак

Отдельно он прокомментировал заявление лидера "Слуги народа" Давида Арахамии, который сказал, что воду в Крым можно было бы пустить в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Я тоже вчера смог лишь прочитать это в интернете. Надеюсь, что сегодня увижу Давида и спрошу, что он имел в виду. Но могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии,

– пояснил глава Офиса Президента.

Что известно о резонансном заявлении Арахамии?Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает допустимым компромиссом восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.



Он подчеркнул, что пошел бы на такой шаг, потому что в Крыму воду будут использовать и граждане Украины.