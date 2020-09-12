Новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вважає цілком логічним, аби вибори восени відбулися на усій території України, а зокрема і на Донбасі. Втім для цього є декілька умов, без виконання яких це буде неможливим.

Зі свого боку українська влада готова виконати усі домовленості, які були досягнуті, найперше у Парижі, зазначив Андрій Єрмак під час свого брифінгу.

Важливо: Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео

У нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти на усій території України. Відповідно до українських законів. Я б не став говорити про якісь компроміси,

– підкреслив голова ОПУ.

За його словами, компроміси можуть бути під час перемовин, але це вже неодноразово обговорювалося.

"Я вже казав і буду говорити, що готовий говорити з усіма патріотичними адекватними розумними силами у цій країні. Якщо треба буде 10-20 разів повторити, наприклад, що таке формула Штайнмайєра або який у нас план, я буду говорити з усіма", – запевнив Андрій Єрмак.

Зокрема, це стосується і політичних сил у парламенті, і суспільства. Мовляв, немає нікого, з ким влада сьогодні не готова говорити, пояснюючи свою позицію.

До слова: Вибори на Донбасі плануємо провести на 100% за українським законодавством, – Єрмак

Окремо він прокоментував заяву лідера "Слуги народу" Давида Арахамії, який сказав, що воду у Крим можна було б пустити в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Я теж вчора зміг лише прочитати це в Інтернеті. Сподіваюся, що сьогодні побачу Давида і спитаю, що він мав на увазі. Але можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії,

– пояснив голова Офісу Президента.

Що відомо про резонансну заяву Арахамії?Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вважає допустимим компромісом відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.



Він підкреслив, що пішов би на такий крок, бо у Криму воду використовуватимуть і громадяни України.